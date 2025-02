Gwiazdor FAME MMA załamany. Musi przejść operację, to może być koniec

Marcin "Polish Zombie" Wrzosek nie zaliczy ostatniej gali FAME MMA do udanych. 38-letni zawodnik doznał poważnej kontuzji, która co najmniej na rok wykluczy go z rywalizacji. Sam zainteresowany widzi swoją przyszłość raczej w czarnych barwach. Jak sam twierdzi, równie dobrze mógłby zakończyć teraz karierę. Wrzosek ma duży żal do swoich rywali za to, do czego doszło w oktagonie. Teraz czeka go operacja.