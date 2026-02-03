Gwiazdor FAME MMA nie wie, co stało się z jego nagrodą. Zaskakujące wyznanie
Organizacja FAME MMA często wpada na dość zaskakujące pomysły nagradzania swoich zawodników. Makhmud Muradov za triumf w turnieju na ostatniej gali otrzymał luksusowego Mercedessa S-Class o łącznej wartości 800 tys. zł. Denis Labryga wiele miesięcy temu wygrał sztabkę złota wartą okrągły milion, a Maksymilian Wiewiórka stał się posiadaczem mistrzowskiego sygnetu. W ostatnim czasie ostatni z zawodników zaskoszył wyznaniem. Jego miała zostać skradziona.
Maksymilian Wiewiórka jest jednym z nielicznych zawodników FAME MMA, którzy pamiętają pierwszą galę organizacji. W czerwcu 2018 r. w Koszalinie toczył on walkę ze znacznie cięższym od siebie Michałem Handke. Mimo przegranej popularny "Wiewiór" pokazał się w niej z dobrej strony, a włodarze federacji zdecydowali się zrobić z niego jedną z gwiazd, która regularnie wchodziła do ich oktagonu.
Łącznie zawodnik stoczył dla organizacji aż 14 walk - 11 zwycięstw i trzy porażki. Najważniejszym sukcesem we freak fightowej karierze Wiewióra jest jego triumf w turnieju na gali FAME 20: The Celebration, za który otrzymał złoty, mistrzowski sygnet.
Mistrzowski Sygnet FAME MMA skradziony. Gwiazdor długo to ukrywał
Jak się okazuje, Maksymilian Wiewiórka nie jest już jego posiadaczem. Sygnet za zwycięstwo w turnieju został mu skradziony ponad rok temu. O nieszczęśliwym incydencie zawodnik opowiedział w rozmowie z "Superbet".
- Ponad rok temu został mi skradziony ten sygnet. Nie odnalazł się do tej pory. Nie udało się go namierzyć. Ostatnio próbowaliśmy poruszyć sprawę, ale nie jestem pewny, czy się uda - powiedział popularny "Wiewiór".
Kilka miesięcy temu w sieci było głośno o ofercie sprzedaży pierścienia. Ogłoszenie Adriana "PUSZ" Salwy dotyczyło jednak identycznego sygnetu, ale w wersji prototypowej. Jubiler, który odpowiadał za wykonanie nagrody dla zwycięzcy turnieju FAME 20: The Celebration, stworzył kilka wersji produktu.
Czy Wiewiór odzyska swój sygnet? A może będzie zmuszony wywalczyć kolejny? Przekonamy się o tym w niedalekiej przyszłości. Maksymilian Wiewiórka jako jedna z legend federacji ma dużą szansę wystąpić na jubileuszowej gali FAME 30: ICONS. Przypomnijmy, że wydarzenie odbędzie się już 21 marca 2026 r. na arenie w Gliwicach.