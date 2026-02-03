Gwiazdor FAME MMA nie wie, co stało się z jego nagrodą. Zaskakujące wyznanie

Maksymilian Wiewiórka jest jednym z nielicznych zawodników FAME MMA, którzy pamiętają pierwszą galę organizacji. W czerwcu 2018 r. w Koszalinie toczył on walkę ze znacznie cięższym od siebie Michałem Handke. Mimo przegranej popularny "Wiewiór" pokazał się w niej z dobrej strony, a włodarze federacji zdecydowali się zrobić z niego jedną z gwiazd, która regularnie wchodziła do ich oktagonu.

Łącznie zawodnik stoczył dla organizacji aż 14 walk - 11 zwycięstw i trzy porażki. Najważniejszym sukcesem we freak fightowej karierze Wiewióra jest jego triumf w turnieju na gali FAME 20: The Celebration, za który otrzymał złoty, mistrzowski sygnet.

Mistrzowski Sygnet FAME MMA skradziony. Gwiazdor długo to ukrywał

Jak się okazuje, Maksymilian Wiewiórka nie jest już jego posiadaczem. Sygnet za zwycięstwo w turnieju został mu skradziony ponad rok temu. O nieszczęśliwym incydencie zawodnik opowiedział w rozmowie z "Superbet".

- Ponad rok temu został mi skradziony ten sygnet. Nie odnalazł się do tej pory. Nie udało się go namierzyć. Ostatnio próbowaliśmy poruszyć sprawę, ale nie jestem pewny, czy się uda - powiedział popularny "Wiewiór".

Kilka miesięcy temu w sieci było głośno o ofercie sprzedaży pierścienia. Ogłoszenie Adriana "PUSZ" Salwy dotyczyło jednak identycznego sygnetu, ale w wersji prototypowej. Jubiler, który odpowiadał za wykonanie nagrody dla zwycięzcy turnieju FAME 20: The Celebration, stworzył kilka wersji produktu.

Czy Wiewiór odzyska swój sygnet? A może będzie zmuszony wywalczyć kolejny? Przekonamy się o tym w niedalekiej przyszłości. Maksymilian Wiewiórka jako jedna z legend federacji ma dużą szansę wystąpić na jubileuszowej gali FAME 30: ICONS. Przypomnijmy, że wydarzenie odbędzie się już 21 marca 2026 r. na arenie w Gliwicach.

