Gwiazdor FAME MMA nie wie, co stało się z jego nagrodą. Zaskakujące wyznanie

Patryk Górski

Organizacja FAME MMA często wpada na dość zaskakujące pomysły nagradzania swoich zawodników. Makhmud Muradov za triumf w turnieju na ostatniej gali otrzymał luksusowego Mercedessa S-Class o łącznej wartości 800 tys. zł. Denis Labryga wiele miesięcy temu wygrał sztabkę złota wartą okrągły milion, a Maksymilian Wiewiórka stał się posiadaczem mistrzowskiego sygnetu. W ostatnim czasie ostatni z zawodników zaskoszył wyznaniem. Jego miała zostać skradziona.

Tłum ludzi zgromadzony wokół oktagonu podczas gali sportów walki po lewej stronie oraz sportowiec z uniesionymi rękami, pasem mistrzowskim na szyi i pucharem po prawej stronie, wyrażający radość po zwycięstwie.
FAME MMA, Maksymilian WiewiórkaGrzegorz Misiak / PressFocus/NEWSPIX.PL / Marcin Bulanda / PressFocus/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Maksymilian Wiewiórka jest jednym z nielicznych zawodników FAME MMA, którzy pamiętają pierwszą galę organizacji. W czerwcu 2018 r. w Koszalinie toczył on walkę ze znacznie cięższym od siebie Michałem Handke. Mimo przegranej popularny "Wiewiór" pokazał się w niej z dobrej strony, a włodarze federacji zdecydowali się zrobić z niego jedną z gwiazd, która regularnie wchodziła do ich oktagonu.

Łącznie zawodnik stoczył dla organizacji aż 14 walk - 11 zwycięstw i trzy porażki. Najważniejszym sukcesem we freak fightowej karierze Wiewióra jest jego triumf w turnieju na gali FAME 20: The Celebration, za który otrzymał złoty, mistrzowski sygnet.

Mistrzowski Sygnet FAME MMA skradziony. Gwiazdor długo to ukrywał

Jak się okazuje, Maksymilian Wiewiórka nie jest już jego posiadaczem. Sygnet za zwycięstwo w turnieju został mu skradziony ponad rok temu. O nieszczęśliwym incydencie zawodnik opowiedział w rozmowie z "Superbet".

- Ponad rok temu został mi skradziony ten sygnet. Nie odnalazł się do tej pory. Nie udało się go namierzyć. Ostatnio próbowaliśmy poruszyć sprawę, ale nie jestem pewny, czy się uda - powiedział popularny "Wiewiór".

FAME MMA
MMA

    Kilka miesięcy temu w sieci było głośno o ofercie sprzedaży pierścienia. Ogłoszenie Adriana "PUSZ" Salwy dotyczyło jednak identycznego sygnetu, ale w wersji prototypowej. Jubiler, który odpowiadał za wykonanie nagrody dla zwycięzcy turnieju FAME 20: The Celebration, stworzył kilka wersji produktu.

    Czy Wiewiór odzyska swój sygnet? A może będzie zmuszony wywalczyć kolejny? Przekonamy się o tym w niedalekiej przyszłości. Maksymilian Wiewiórka jako jedna z legend federacji ma dużą szansę wystąpić na jubileuszowej gali FAME 30: ICONS. Przypomnijmy, że wydarzenie odbędzie się już 21 marca 2026 r. na arenie w Gliwicach.

    FAME MMA
    FAME MMAFame MMAmateriały prasowe
    FAME MMA
    FAME MMAFame MMAmateriały prasowe
    Dwóch umięśnionych mężczyzn mierzy się twarzą w twarz, jeden w sportowej koszulce i z tatuażami na głowie oraz rękach, drugi z brodą, goły od pasa w górę, w czapce i z widocznymi tatuażami, scena sugeruje moment napięcia przed walką sportową.
    FAME MMA 27: Michał Materla - Dawid ZałęckiFame MMAmateriały prasowe
