W sobotni wieczór fani sportów walki nie mogli narzekać na brak emocji. W Katowicach odbyła się bowiem gala Clout MMA 5 , podczas której doszło do wielu szokujących momentów. I nie chodzi jedynie o znakomity debiut w oktagonie Jakuba Rzeźniczaka , czy zaskakujące zakończenie walki Marianny Schreiber z Wiktorią Jaroniewską , ale również o nagłe wycofanie się z pojedynku z Denisem Załęckim Amadeusza Roślika . "Ferrari" na kilka dni przed galą ujawnił, dlaczego kibice nie zobaczą go w oktagonie. Jak się bowiem okazało, matka fightera po raz kolejny zachorowała na nowotwór i czeka ją operacja.

Denis Załęcki złożył protest po przegranej walce na Clout MMA 5. Federacja reaguje, znamy werdykt

Włodarze Clout MMA szybko znaleźli zastępstwo dla Denisa Załęckiego. Ustalono, że podczas gali z Katowicach zmierzy się on z Michałem "Wampirem" Pasternakiem. Pojedynek obu panów wyglądał dość ciekawie - w pierwszej rundzie Pasternak bowiem skupił się głównie na "badaniu" swojego rywala, ten natomiast próbował powalić go kopnięciami. Prawdziwe emocje pojawiły się dopiero w trzeciej rundzie, gdy Pasternak rozbił łuk brwiowy Załęckiego. "Bad Boy" zalał się wówczas krwią i potrzebna była interwencja lekarza, który ostatecznie zadecydował, że ranny fighter nie będzie w stanie kontynuować walki. Sędziowie zdecydowali wówczas, że lepiej w oktagonie zaprezentował się Pasternak i to on został okrzyknięty zwycięzcą.