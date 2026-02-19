Gwiazdor był bliski powrotu na FAME MMA 30, padł jeden warunek. Nagły zwrot

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński jest jedną z największych legend FAME MMA. Popularny zawodnik rozpoczął swoją karierę we freak fightach od wygranej w starciu z Adrianem "Polakiem" Polańskim na gali FAME MMA 3, a następnie kontynuował dobrą passę, długo pozostając niepokonanym.

Pierwsza porażka "Don Kasjo" w oktagonie organizacji miała miejsce dopiero po dwóch latach od jego debiutu. Podczas gali FAME MMA 10 lepszy od 34-latka okazał się były zawodnik UFC, Norman Parke. Druga przegrana nastąpiła natomiast w starciu z Tomaszem Adamkiem na Stadionie Narodowym w 2023 r.

Życiński stoczył dla FAME MMA w sumie dziewięć walk, notując w nich siedem zwycięstw i dwie porażki. Zawodnik przez wiele lat był także jedną z gwiazd Prime MMA, gdzie wcielał się w rolę włodarza medialnego.

Głośny powrót do FAME MMA był blisko. Gwiazdor postawił jeden warunek

W ostatnim czasie o "Don Kasjo" znów zrobiło się głośno za sprawą zbliżającej się gali FAME MMA 30: Icons, która ma zgromadzić w swoim oktagonie prawdziwe "ikony" freak fightów. 34-latek kilka dni temu poinformował za pośrednictwem swojego Instagrama, że prowadził z organizacją rozmowy dotyczące jego potencjalnego występu na wydarzeniu, ale nie udało im się dojść do porozumienia.

Dałem ostateczną datę na poprzedni tydzień na pewnych rywali, tych wywodzących się ze sportu, więc dzisiaj się nie zgodziłem na walkę w marcu, ponieważ jak mam się dla Was pokazać to w pełni formy. Wiadomo, konferencji to ci sportowcy i tak nie ogarną, co się dzieje, ale również w walce chcę im nakopać, więc może na kolejnej gali zobaczycie króla w akcji

Zawodnikowi zależało, aby w przypadku walki z zawodowym sportowcem mieć dużo czasu na przygotowanie, przez co domagał się domknięcia rozmów kontraktowych do końca zeszłego tygodnia. Warunek ten nie został jednak spełniony. Życiński nie wyklucza jednak pojedynku na późniejszej gali FAME MMA w tym roku.

Na ten moment FAME MMA nie odniosło się w żaden sposób do słów zawodnika, więc należy do nich podejść z zachowaniem odpowiedniego dystansu. W przeszłości organizacja często korzystała jednak z usług Życińskiego, który może pochwalić się naprawdę solidnymi umiejętnościami bokserskimi.

