Gwiazda UFC została ulubienicą kibiców. Obsypują ją komplementami

Pasja Natalii Silvy do uprawiania aktywności fizycznej zawodowo rozwinęła się do tego stopnia, że w wieku niespełna 18 lat zadebiutowała ona w MMA. Było to w kwietniu 2015 roku podczas gali Fire Cage Super Fight Night 1. Wówczas Brazylijka odnotowała porażkę z Kenyą Mirandą. Nieudany występ nie zgasił jednak zapału Silvy. Wręcz przeciwnie, kontynuowała ona swoją przygodę z MMA i z pojedynku na pojedynek radziła sobie jednak coraz lepiej.