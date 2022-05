Gwiazda polskiego Tik Toka zadebiutuje na gali MMA. Fani zaskoczeni

Dominika Rybak od jakiegoś czasu trenuje amatorsko sporty walki. Jej partnerką treningową jest dziennikarka Paulina Klimek, znana głównie w środowisku MMA. Teraz Rybak postanowiła sprawdzić się na poziomie profesjonalnym i ogłosiła, że już 9 lipca zadebiutuje na gali PRIME MMA. W poprzedniej edycji na gali wystąpiła m.in. znana influencerka Wiola Kotelecka.

Dramatyczny apel weteranki FAME MMA. Jej brat walczy o życie

Reklama

Rybak podbija polskiego Tik Toka

19-latka jest bez wątpienia jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego Tik Toka. Jej konto zaobserwowało już 2,3 mln użytkowników, a pod jej filmikami zostawiono już prawie 119 mln polubień. Teraz tiktokerka postanowiła porzucić media społecznościowe i spróbować swoich sił w walkach typu freak fight.

Instagram Post

Swoją decyzją Dominika Rybak zaskoczyła fanów. "Tego to ja się nie spodziewałam" - można było wyczytać wśród komentarzy. Internauci zastanawiają się, z kim zawalczy 19-latka. Padły m.in. takie nazwiska jak zawodniczka pierwszej edycji Julia "Queen of the Black" Pelc, czy youtuberka Nanami Chan.

Oliwia Bieniuk zawalczy w oktagonie? Gwiazda zdradziła plany wobec Fame MMA