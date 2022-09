Gwiazda freak fightów zawalczy z "Psychopatą". Wielkie wyzwanie przed Muranem!

MMA Attack 4. Mateusz Murański kontra Vaso Bakocević

"Muran" szybko podjął decyzję o powrocie do oktagonu. Na gali MMA Attack 4 zmierzy się z bardzo doświadczonym Vaso Bakoceviciem, który walczył już w KSW, FNC, Bellator, AMC, a także w formule na gołe pięści.

Rekord zawodnika nazywanego "Psychopatą" to 42 zwycięstwa, 23 porażki i jeden remis. Do starcia dojdzie 24 września w Będzin Arenie, a oprócz tej rywalizacji do klatki wejdą także inni znani fighterzy jak Artur "Kornik" Sowiński czy Serigne Ousmane Dia z Senegalu.