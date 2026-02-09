Gwiazda disco polo szokuje wyznaniem. Miał zostać twarzą znanej marki

Skolim od lat prowadzi swoją karierę muzyczną, dzięki której stał się popularny w całej Polsce. Niewiele osób jednak wie, że gwiazdor disco polo ma na swoim koncie także dwa występy w jednej z organizacji freak fightowych.

Skolimowski dwukrotnie wystąpił w szeregach Prime MMA - kończąc oba starcia przed czasem. W pierwszym z nich pokonał Jana "Jasia" Kapelę, a w drugim jego wyższość musiał uznać Emilian Bayer.

Ostatnio na kanale "TVReklama Extra" pojawił się wywiad ze Skolimem. W trakcie rozmowy nie zabrakło pytań o przeszłość mężczyzny we freak fightach. Skolimowski wyraźnie zaznaczył, że nie istnieją pieniądze, za które ponownie zgodziłby się na wejście do oktagonu. Okazuje się jednak, że FAME MMA miało na niego zupełnie inny plan. Organizacja chciała, żeby dołączył do grona włodarzy.

- Żadne pieniądze by mnie nie przekonały, bo nawet miałem propozycję, żeby zostać włodarzem największej organizacji, natomiast to nie jest mój świat. Nie wiem, czy to było w tym momencie, jak z organizacji odszedł Wojciech Gola. Ja po prostu mówię, jaki dostałem telefon i to już reszta ludzi jest w stanie sobie dopowiedzieć - rozpoczął.

Następnie Skolim wskazał kluczowy powód odmowy organizacji. Chodzi o sposób postrzegania freak fightów przez społeczeństwo. Z wypowiedzi muzyka wynika, że bycie czścią FAME MMA mogłoby zaszkodzić jego wizerunkowi.

- Częściowo bym to reprezentował swoją osobą i uważam, że miałbym duży wkład w to. Bardzo byłbym z tym kojarzony, a to są chyba jednak negatywne emocje. To nie jest jakaś dziedzina, w której czuję się najlepiej - wyjaśnił.

Na ten moment FAME MMA nie odniosło się w żaden sposób do słów Skolima. Niewykluczone jednak, że po odejściu medialnego włodarza - Wojciecha Goli -, organizacja chciała go zastąpić równie głośnym nazwiskiem. Ostatecznie nowym wspólnikiem został Łukasz Łuźniak, który w ostatnim czasie zapowiedział, że ma zamiar wyjść do mediów i reklamować wydarzenia swoją twarzą.

