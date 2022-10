Gorąco przed walką Najmana z Jóźwiakiem. Do akcji wkroczyła ochrona [WIDEO]

Marcin Najman i Paweł Jóźwiak już w piątek zmierzą się na gołe pięści. Podczas dzisiejszej gali FEN 42, doszło do face to face między nimi. Jednak nie skończyło się tylko na wymianie spojrzeń. W klatce doszło do sporej awantury.