Gorąco przed galą PRIME MMA 16. Laluna uderza w Mariannę Schreiber

Marianna Schreiber to postać, o której w ostatnich latach zrobiło się wyjątkowo głośno. W 2023 roku zaskoczyła opinię publiczną, gdy ogłosiła rozpoczęcie kariery we freak fightach. Od tego momentu regularnie pojawia się w medialnych nagłówkach - nie tylko za sprawą kolejnych walk, ale również burzliwego życia prywatnego. Szczególnie dużo emocji wzbudzały jej relacje uczuciowe. Schreiber była związana m.in. z Przemysławem Czarneckim oraz Piotrem Korczarowskim. Co ciekawe, obaj mężczyźni mają zmierzyć się ze sobą podczas gali PRIME MMA 16, co dodatkowo podgrzewa atmosferę wokół całego środowiska.

Laluna wycofała się z walki na PRIME MMA 16. Teraz ostrzega Mariannę Schreiber

Podczas tej samej gali Schreiber miała stanąć do walki z Katarzyną "Laluną" Lirsz. Ostatecznie jednak do pojedynku nie dojdzie - znana z programu "Królowe Życia" celebrytka wycofała się z zestawienia po tym, jak jej rywalka poruszyła kontrowersyjny temat związany z jej osobą. Konflikt między kobietami narastał jednak od dawna, a kolejne wymiany zdań w mediach społecznościowych tylko zaostrzały sytuację.

Teraz Laluna ponownie zabrała głos i nie szczędziła mocnych słów. W jednym z wywiadów ostrzegła Schreiber, by "nie przesadzała", sugerując, że w przeciwnym razie może dojść do poważnej eskalacji konfliktu. Jednocześnie zaznaczyła, że mimo napiętej relacji stara się zachować pewne granice, choć jej wypowiedzi jasno pokazują, że cierpliwość ma swoje limity.

"(...) I tak samo mówię teraz do Marianny: nie przegnij, bo ja nie chcę cię zniszczyć, jesteś mamą, szanuję to. Rób swoje show, ale nie przegnij, bo jak przegniesz, to ja ich tam wszystkich pozamiatam razem z tymi stołami" - oznajmiła w wywiadzie dla portalu "Kozaczek".

Influencerka skrytykowała również zaangażowanie Schreiber w freak fighty, zarzucając jej brak przygotowania i skupienie wyłącznie na aspektach finansowych. Podkreśliła, że sama włożyła w treningi ogrom pracy i środków, co - jej zdaniem - odróżnia ją od niedoszłej rywalki. "Bardzo długi czas oszukiwała widzów, szła tylko o pieniądz, faulowała, brała kasę potężną, a nie była ani na jednym treningu. Gdzie ja wylałam potężne pieniądze, łzy, pot i starania…" - wyznała Lirsz.

Trudno przewidzieć, czy konflikt pomiędzy paniami ostatecznie znajdzie swój finał w klatce, czy pozostanie w sferze medialnych przepychanek. Jedno jest pewne - zarówno Laluna, jak i Marianna Schreiber nie zamierzają odpuszczać, a kolejne odsłony ich sporu wydają się tylko kwestią czasu.

