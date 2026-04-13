Gorąco przed galą PRIME MMA 16. Laluna uderza w Mariannę Schreiber

Oprac.: Amanda Gawron

Choć Laluna wycofała się z pojedynku z Marianną Schreiber na gali PRIME MMA 16, ich konflikt nadal trwa. Ba, znana z programu "Królowe Życia" celebrytka dolała teraz oliwy do ognia i ostrzegła Schreiber, że jeśli ta nie przestanie poruszać jej tematu przy okazji promocji swojej kolejnej walki, ta bez mrugnięcia okiem "wyciągnie na nią brudy". Na tym jednak nie poprzestała i wbiła bolesną szpileczkę swojej niedoszłej rywalce.

Marianna Schreiber to postać, o której w ostatnich latach zrobiło się wyjątkowo głośno. W 2023 roku zaskoczyła opinię publiczną, gdy ogłosiła rozpoczęcie kariery we freak fightach. Od tego momentu regularnie pojawia się w medialnych nagłówkach - nie tylko za sprawą kolejnych walk, ale również burzliwego życia prywatnego. Szczególnie dużo emocji wzbudzały jej relacje uczuciowe. Schreiber była związana m.in. z Przemysławem Czarneckim oraz Piotrem Korczarowskim. Co ciekawe, obaj mężczyźni mają zmierzyć się ze sobą podczas gali PRIME MMA 16, co dodatkowo podgrzewa atmosferę wokół całego środowiska.

Podczas tej samej gali Schreiber miała stanąć do walki z Katarzyną "Laluną" Lirsz. Ostatecznie jednak do pojedynku nie dojdzie - znana z programu "Królowe Życia" celebrytka wycofała się z zestawienia po tym, jak jej rywalka poruszyła kontrowersyjny temat związany z jej osobą. Konflikt między kobietami narastał jednak od dawna, a kolejne wymiany zdań w mediach społecznościowych tylko zaostrzały sytuację.

Teraz Laluna ponownie zabrała głos i nie szczędziła mocnych słów. W jednym z wywiadów ostrzegła Schreiber, by "nie przesadzała", sugerując, że w przeciwnym razie może dojść do poważnej eskalacji konfliktu. Jednocześnie zaznaczyła, że mimo napiętej relacji stara się zachować pewne granice, choć jej wypowiedzi jasno pokazują, że cierpliwość ma swoje limity.

"(...) I tak samo mówię teraz do Marianny: nie przegnij, bo ja nie chcę cię zniszczyć, jesteś mamą, szanuję to. Rób swoje show, ale nie przegnij, bo jak przegniesz, to ja ich tam wszystkich pozamiatam razem z tymi stołami" - oznajmiła w wywiadzie dla portalu "Kozaczek".

Influencerka skrytykowała również zaangażowanie Schreiber w freak fighty, zarzucając jej brak przygotowania i skupienie wyłącznie na aspektach finansowych. Podkreśliła, że sama włożyła w treningi ogrom pracy i środków, co - jej zdaniem - odróżnia ją od niedoszłej rywalki. "Bardzo długi czas oszukiwała widzów, szła tylko o pieniądz, faulowała, brała kasę potężną, a nie była ani na jednym treningu. Gdzie ja wylałam potężne pieniądze, łzy, pot i starania…" - wyznała Lirsz.

Trudno przewidzieć, czy konflikt pomiędzy paniami ostatecznie znajdzie swój finał w klatce, czy pozostanie w sferze medialnych przepychanek. Jedno jest pewne - zarówno Laluna, jak i Marianna Schreiber nie zamierzają odpuszczać, a kolejne odsłony ich sporu wydają się tylko kwestią czasu.

