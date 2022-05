Gorąco po walce na Fame MMA! "Alanik" nie zgadza się z werdyktem walki

Walka była bardzo wyrównana. Ostatecznie dwóch z trzech sędziów typowało wygraną "Murana". Z tym werdyktem nie zgadza się Kwieciński.

- Moim zdaniem było 2-1. Przeleżał, nic nie robił, balachę mu wyciągnąłem, nap**********em go, przetoczyłem, obaliłem. Jeżeli punktowane jest to, że leżysz na kimś, no to sorry, trudno - powiedział w krótkiej rozmowie z portalem Fightsport.pl.

Po walce Kwieciński nie był skłonny do wywiadów i dłuższych wywodów. Był rozgoryczony i zły. Nie tylko na siebie, bo wiedział, że nie walczył tak, jak planował, ale też na sędziów, bo uważał, że werdykt jest niesprawiedliwy.

Porażka z Murańskim to dla niego plama na honorze, bo jego rywal w sportach walki może nie jest nowicjuszem, ale trenuje dużo krócej i nie osiągał takich sukcesów, jak "Alanik". Dodatkowo między zawodnikami było sporo oskarżeń i złych emocji. Ostatecznie triumfował jednak Murański i mało prawdopodobne, by zgodził się na rewanż.