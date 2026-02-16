Karol Nawrocki 15 lutego brał udział w "Śniadaniu Rymanowskiego" na antenie Polsat News. Prezydent Polski podczas rozmowy został zapytany przez dziennikarza o swoją potencjalną wizytę w Waszyngtonie na spotkaniu Rady Pokoju. - Decyzja jeszcze nie zapadła, ale jesteśmy w kontakcie z amerykańską administracją - odparł wówczas polityk.

- Dobrze byłoby mieć w Radzie Pokoju głos całego regionu. Tutaj jak Piłat zachowuje się pan premier i rząd, mówiąc publicznie z jednej strony, że rząd [...] nie zainicjuje wejścia Polski do Rady Pokoju, a z drugiej nie podejmuje uchwały - dodał następnie Nawrocki.

Wątek trwał, a na słowa prezydenta natychmiastowo zareagował Bogdan Rymanowski, który przypomniał pewną deklarację Tuska dotyczącą wizyty głowy państwa w Waszyngtonie. Premier wskazywał, że "jeżeli prezydent chce, to niech leci", bo rząd daje mu wolną rękę. Nawrocki zdecydował się w naprawdę ostry sposób podsumować "sugestie" szefa rządu.

- Rząd musi zainspirować wejście Polski do Rady Pokoju, a prezydent może ten proces skończyć. [...] Premier nie będzie mówił, gdzie ja mam latać. Panie redaktorze, to w ogóle co to są za słowa? Pan premier może swojemu synowi powiedzieć, gdzie może lecieć, czy swoim wnuczkom. No premier nie będzie mówił prezydentowi Polski, gdzie może lecieć. Ja mogę lecieć, gdzie chcę - stanowczo odparł Nawrocki.

Słowa Nawrockiego w kierunku Tuska wywołały aferę. Premier grzmi "Wara". Najman próbuje gasić

Premier Tusk długo nie pozostał dłużny prezydentowi Polski i za pośrednictwem platformy X wyraźnie wyraził swoją dezaprobatę względem mieszania w sprawy polityczne własnych rodzin. - Panie Prezydencie, rozumiem strach, rozumiem nerwy, ale od moich wnuczek wara - wypalił w kierunku Nawrockiego.

Rozwiń

Nieoczekiwanie w sprawę postanowił włączyć się również były zawodowy bokser, a od pewnego czasu zawodnik freak fightów - Marcin Najman. Popularny "Cesarz" stwierdził, że spróbuje ugasić konflikt na linii Tusk-Nawrocki.

- Panowie, nie kłóćcie się. Ludzie patrzą. Natomiast od dzieci, wnuczków i ogółem rodziny, wszyscy powinni się o*********ć. Panowie, możemy się spierać. Nawet kłócić, ale nie włączamy w to rodzin. Dobrej niedzieli, a jutro wszyscy do zajęć

Były pięściarz, podobnie jak Tusk, jasno zakomunikował sprzeciw względem włączania w swoje spory tematów rodzinnych. Zdaniem Najmana politykom wręcz nie wypada rozmawiać w taki sposób w przestrzeni publicznej.

Na ten moment to tyle z wymiany uprzejmości między Nawrockim a Tuskiem. Niewykluczone jednak, że wokół sprawy ponownie zrobi się gorąco, jeżeli prezydent Polski zdecyduje się polecieć za kilka dni do Waszyngtonu. Spotkanie Rady Pokoju zostało zaplanowane na 19 lutego.

Prezydent i premier rozmawiali nt. uczestnictwa Polski w trumpowskiej Radzie Pokoju Jacek Domiński Reporter

Politico pisze o konflikcie pomiędzy Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem JACEK DOMINSKI/REPORTER Reporter

Karol Nawrocki skrytykował Donalda Tuska w "Śniadaniu Rymanowskiego" Polsat News

"Wydarzenia": Prezydent kontra rząd. Trudna kohabitacja Polsat News Polsat News