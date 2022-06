Gorąca atmosfera przed walką Załęckiego z Kubiszynem. Doszło do przepychanki

Denis Załęcki słynie z tego, że nie przebiera w słowach i popada w konflikty z kolejnymi rywalami. Tak jest też z Kubiszynem, kickboxerem, który postanowił wejść do świata freak fightów.

Obaj od początku nie unikali niechęci do siebie. Obrzucali się obelgami i w klatce, na gali High League 3 rozwiążą swój konflikt.

Spięcie na ważeniu

Jednak już w piątek, na ważeniu, doszło między nimi do ostrego spięcia. Załęcki powiedział coś rywalowi, a ten go odepchnął, co wprawiło w furię Załęckiego. Do akcji wkroczyli ochroniarze i natychmiast rozdzielili obu zawodników.

Gdy wydawało się, że sytuacja się uspokoiła, Załęcki ruszył na rywala. Zawodników próbował uspokajać też Arkadiusz "Pan" Pawłowski.

Załęcki i Kubiszyn są bardzo zmotywowani. Chcą udowodnić swoją wyższość, a to zwiastuje spore emocje w klatce.