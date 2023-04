Głowacki zapytany o zarobki. Odpowiedział prosto z mostu. „Inna liga”

Rok później stracił trofeum, ustępując przyszłemu mistrzowi świata w wadze ciężkiej, Ołeksandrowi Usykowi. Po raz drugi po pas sięgnął w 2018 roku, pokonując Maksyma Własowa . W ostatniej walce, w styczniu tego roku, będącej ostatnią próbą ustawienia się w kolejce do walki o tytuł mistrzowski, Głowacki dotkliwie przegrał na ringu w Manchesterze, gdzie przez techniczny nokaut w czwartej rundzie pokonał go faworyt, Richard Riakporhe.

Krzysztof Głowacki zmienił dyscyplinę

- W zawodowym boksie nie dostałbym już największych walk. Mam 36 lat, za sobą trochę kontuzji. Podjąłem decyzję, że ten etap jest zamknięty. Coś się wypaliło - tłumaczył swoją decyzję o przejściu do MMA Głowacki. W oktagonie były bokserski czempion zadebiutuje 3 czerwca. Podczas gali XTB KSW Colosseum 2 36-latek zmierzy się z Patrykiem "Glebą" Tołkaczewskim. To zawodnik kojarzony ostatnio z walkami na gołe pięści w federacji Gromda. - Na pewno nie będzie pękał. To bardzo twardy, wytrzymały i pewny siebie zawodnik. Typowy "bijok", a ja takich lubię. W głównej mierze dla takich walk przyszedłem do MMA. W boksie nie miałbym na nią szans, bo nikt nie zdecydowałby się za nią zapłacić - dodał nowicjusz w świecie MMA.