Czas na galę UFC 267! Już 30 października w Abu Zabi zobaczymy m.in. starcie Jana Błachowicza, które będzie prawdziwą wisienką na torcie wydarzenia, a to dlatego, że Polak skrzyżuje rękawice z Teixeira w walce wieczoru. Faworytem tego starcia jest "Cieszyński Książe".

- Zobaczymy w sobotę, ale myślę, że mam wszystko aby go zatrzymać. To dla mnie najważniejsze. Każda walka zaczyna się w "stójce" i tak zaczniemy też tutaj. Glover użyje swoich umiejętności bokserskich, aby zepchnąć mnie do klatki i obalić, ale utrzymamy walkę w stójce - odpowiedział Błachowicz na pytanie, jak potoczy się walka.

Glover Teixeira o tym, jak chce pobić Jana Błachowicza

- Glover, na pewno nie zdradzisz swojego "gameplanu", ale czy Jan ma rację? - zapytał jeden z dziennikarzy.

- Sprowadzę go na ziemię, lewą ręką albo obaleniem - pewnie odparł Brazylijczyk. Co na to "Cieszyński Książe"?

- Nie ma szans - krótko podsumował Błachowicz.

