Głośny powrót na FAME MMA 30 potwierdzony. "Walka na szalonych zasadach"

FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. Przygotowania do gali nabierają tempa, czego efektem są kolejne ogłoszenia w sprawie karty walk jubileuszowego wydarzenia.

Dotychczas organizacja potwierdziła udział w nim m.in. Denisa Labrygi, Makhmuda Muradova, Marty "Linkimaster" Linkiewicz, Izabeli Badurek, Alberto Simao czy Maksymiliana Wiewiórki. Stawką dwóch pojedynków w rozpisce mają być nawet pasy mistrzowskie poszczególnych kategorii wagowych - ciężkiej i półciężkiej.

Pod koniec lutego włodarz FAME MMA, Michał Baron, zapowiadał również występ "małego, znanego zawodnika na gali". Znaczna część fanów przypisała ten opis do najpopularniejszej osoby niskorosłej w Polsce - Mateusza "Mini Majka" Krzyżanowskiego.

FAME MMA potwierdza powrót gwiazdora. Ostatnią walkę stoczył lata temu. Tajemnicza formuła

W końcu w czwartek, 5 lutego, organizacja faktycznie potwierdziła, że popularny "Mini Majk" wraca do jej oktagonu po sześciu latach i zawalczy na jubileuszowej gali w Gliwicach. Ostatni raz Krzyżanowski mierzył się w jej szeregach w październiku 2019 r. na FAME MMA 5.

- Do rozpiski jubileuszowej dołącza powracający do FAME po długiej przerwie Mini Majk! Najsłynniejszy niskorosły w Polsce stoczy walkę na szalonych zasadach… - czytamy w oficjalnym ogłoszeniu organizacji na platformie Instagram.

FAME MMA nie zdradziło, w jakiej formule dokładnie fani zobaczą występ gwiazdora znanego ze współtworzenia projektu "EKIPA". Zamiast tego padła tajemnicza zapowiedź walki na naprawdę szalonych zasadach.

Warto wspomnieć, że już podczas pierwszego występu w FAME MMA "Mini Majk" był bohaterem jednego z najbardziej szokujących zestawień w historii freak fightów. Krzyżanowski mierzył się wówczas ze znacznie wyższym Markiem "Kruszwilem" Kruszelem, który nie miał większych problemów w starciu z osobą niskorosłą, pokonując ją głównie dzięki przewadze zasięgu ciosów i kopnięć.

Niewykluczone, że już wkrótce organizacja ogłosi więcej szczegółów walki "Mini Majka", w tym zdradzi również nazwisko jego rywala. Na ten moment fani muszą jednak obejść się smakiem i czekać na oficjalne informacje w tej sprawie.

