!criticalCSS &&

Głośny powrót na FAME MMA 30 potwierdzony. "Walka na szalonych zasadach"

Patryk Górski

Patryk Górski

To się naprawdę dzieje. Michał "Boxdel" Baron sugerował powrót gwiazdy na FAME MMA 30 już kilka tygodni temu w rozmowie z Arkadiuszem Tańculą i Tomaszem Matysiakiem. W końcu informację tę potwierdziła również sama organizacja. Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski wraca do oktagonu federacji po ponad sześciu latach i zawalczy na jej jubileuszowej gali w Gliwicach. Pojedynek ma się odbyć na "szalonych zasadach".

Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski podczas oficjalnego ważenia przed galą FAME MMA, na tle tablicy informacyjnej.
Mateusz "Mini Majk" KrzyżanowskiKarol Makurat/REPORTEREast News

FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. Przygotowania do gali nabierają tempa, czego efektem są kolejne ogłoszenia w sprawie karty walk jubileuszowego wydarzenia.

PZN ogłasza, Tomasiak ostatecznie wycofany z mistrzostw świata. Jest dosadna reakcja

Dotychczas organizacja potwierdziła udział w nim m.in. Denisa Labrygi, Makhmuda Muradova, Marty "Linkimaster" Linkiewicz, Izabeli Badurek, Alberto Simao czy Maksymiliana Wiewiórki. Stawką dwóch pojedynków w rozpisce mają być nawet pasy mistrzowskie poszczególnych kategorii wagowych - ciężkiej i półciężkiej.

Pod koniec lutego włodarz FAME MMA, Michał Baron, zapowiadał również występ "małego, znanego zawodnika na gali". Znaczna część fanów przypisała ten opis do najpopularniejszej osoby niskorosłej w Polsce - Mateusza "Mini Majka" Krzyżanowskiego.

FAME MMA potwierdza powrót gwiazdora. Ostatnią walkę stoczył lata temu. Tajemnicza formuła

W końcu w czwartek, 5 lutego, organizacja faktycznie potwierdziła, że popularny "Mini Majk" wraca do jej oktagonu po sześciu latach i zawalczy na jubileuszowej gali w Gliwicach. Ostatni raz Krzyżanowski mierzył się w jej szeregach w październiku 2019 r. na FAME MMA 5.

- Do rozpiski jubileuszowej dołącza powracający do FAME po długiej przerwie Mini Majk! Najsłynniejszy niskorosły w Polsce stoczy walkę na szalonych zasadach… - czytamy w oficjalnym ogłoszeniu organizacji na platformie Instagram.

FAME MMA nie zdradziło, w jakiej formule dokładnie fani zobaczą występ gwiazdora znanego ze współtworzenia projektu "EKIPA". Zamiast tego padła tajemnicza zapowiedź walki na naprawdę szalonych zasadach.

Zobacz również:

Karol Nawrocki
MMA

Tak Nawrocki chce obronić Polaków. Alternatywa dla SAFE. Gwiazdor reaguje. "Bierzmy obydwa"

Patryk Górski
Patryk Górski

Warto wspomnieć, że już podczas pierwszego występu w FAME MMA "Mini Majk" był bohaterem jednego z najbardziej szokujących zestawień w historii freak fightów. Krzyżanowski mierzył się wówczas ze znacznie wyższym Markiem "Kruszwilem" Kruszelem, który nie miał większych problemów w starciu z osobą niskorosłą, pokonując ją głównie dzięki przewadze zasięgu ciosów i kopnięć.

Niewykluczone, że już wkrótce organizacja ogłosi więcej szczegółów walki "Mini Majka", w tym zdradzi również nazwisko jego rywala. Na ten moment fani muszą jednak obejść się smakiem i czekać na oficjalne informacje w tej sprawie.

FAME MMA
FAME MMAKarol Makurat/REPORTEREast News
FAME MMA
FAME MMAFame MMAmateriały prasowe
Dwóch umięśnionych zawodników MMA pozuje do zdjęcia w ringu, jeden ubrany w czarne spodenki, drugi w złote, obaj z uniesionymi pięściami. W tle widoczni sędziowie i hostessy oraz światła sceniczne.
Dawid "Crazy" Załęcki i Bartosz Szachta, FAME MMA 29Fot. FAME MMAmateriały promocyjne
FAME MMA 17. Wacław „Wac Toja” Osiecki: Staram się nieść pozytywny „wajbik”. WIDEOINTERIA.TVINTERIA.TV

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja