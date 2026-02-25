Głośny powrót do FAME MMA 30, włodarz wszystko zdradził. Ponad sześć lat czekania

FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. Największa organizacja freak fightowa w Europie przygotowuje się do świętowania swojego jubileuszu podczas wydarzenia i w ciszy kompletuje pełną kartę walk.

Na ten moment federacja ogłosiła zaledwie trzy starcia na gali. Zwycięzca Golden Tournament Denis Labryga zmierzy się z triumfatorem S-Class Tournament Makhmudem Muradovem o pas wagi ciężkiej organizacji. Do oktagonu wejdą także Akop Szostak i powracający do freaków Jakub "Kubańczyk" Flas. Ostatnim z dotychczasowych ogłoszeń jest głośna walka par - Łukasz "Cameraboy" Pawłowski i "Żanetka" kontra Nikola "Nikita" Biela i "Nikoś".

Nie do wiary, kto może zawalczyć na FAME MMA 30. Włodarz zdradził jeden ważny szczegół

W jednym z ostatnich odcinków na kanale "Szalony Tańcula" padła konkretna wskazówka dotycząca kolejnego nazwiska, które fani organizacji będą mogli usłyszeć podczas gali "Icons". Zdradził ją włodarz FAME MMA Michał Baron. - Może będzie jakiś "mały" znany zawodnik - wskazał.

Gospodarze podcastu natychmiastowo zasugerowali widzom, że "Boxdelowi" może chodzić o Mateusza "Mini Majka" Krzyżanowskiego. Zawodnik w przeszłości walczył już na gali FAME MMA 5 w 2019 roku, a ostatni pojedynek stoczył w nieistniejącym już High League we wrześniu 2022 r. Mężczyzna jest także jedną z najpopularniejszych osób niskorosłych w Polsce, a każda z jego trzech dotychczasowych walk dostarczała fanom mnóstwa emocji. Powrót byłego członka "Ekipy" do oktagonu po blisko czterech latach z pewnością zachwyciłby znaczną część widzów.

"Boxdel" nie potwierdził ani nie wykluczył angażu wspomnianego zawodnika. Wskazówką dotyczącą powrotu "Mini Majka" może być natomiast nagranie opublikowane w ostatnim czasie przez FAME MMA. Organizacja postanowiła przypomnieć widzom jedno ze starć Krzyżanowskiego.

Niewykluczone, że już w marcu fani FAME MMA ponownie będą mogli śledzić poczynania popularnego "Mini Majka" w oktagonie. Obecnie muszą oni jednak poczekać na oficjalne ogłoszenie w tej sprawie.

FAME MMA Karol Makurat/REPORTER East News

"Boxdel" zdradził, ile PPV sprzedaje Fame MMA przed każdą galą Karol Makurat/REPORTER materiały promocyjne

FAME MMA Fame MMA materiały prasowe

Tomasz Adamek zadebiutuje w federacji FAME MMA! FAME Friday Arena 2 INTERIA.TV INTERIA.TV