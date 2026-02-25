Głośny powrót do FAME MMA 30, włodarz wszystko zdradził. Ponad sześć lat czekania

Michał "Boxdel" Baron na kilka tygodni przed FAME MMA 30: Icons prawdopodobnie zdradził tożsamość kolejnego zawodnika, który wystąpi na jubileuszowej gali organizacji. Z ust włodarza podczas rozmowy z Tomaszem Matysiakiem i Arkadiuszem Tańculą nie padło dokładne nazwisko gwiazdora, ale jego opis wystarczył, aby odkryć, kim może on być. Fani czekają blisko cztery lata na ten powrót.

Mężczyzna siedzący na fotelu gamingowym z mikrofonem w dłoni, w tle widoczna kolorowa scenografia oraz butelka wody na stole.
Mini MajkAdam Starszynski / PressFocus/NEWSPIX.PLNewspix.pl

FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. Największa organizacja freak fightowa w Europie przygotowuje się do świętowania swojego jubileuszu podczas wydarzenia i w ciszy kompletuje pełną kartę walk.

Tak chcą pożegnać Kamila Stocha. Na jaw wychodzą szczegóły

Na ten moment federacja ogłosiła zaledwie trzy starcia na gali. Zwycięzca Golden Tournament Denis Labryga zmierzy się z triumfatorem S-Class Tournament Makhmudem Muradovem o pas wagi ciężkiej organizacji. Do oktagonu wejdą także Akop Szostak i powracający do freaków Jakub "Kubańczyk" Flas. Ostatnim z dotychczasowych ogłoszeń jest głośna walka par - Łukasz "Cameraboy" Pawłowski i "Żanetka" kontra Nikola "Nikita" Biela i "Nikoś".

Nie do wiary, kto może zawalczyć na FAME MMA 30. Włodarz zdradził jeden ważny szczegół

W jednym z ostatnich odcinków na kanale "Szalony Tańcula" padła konkretna wskazówka dotycząca kolejnego nazwiska, które fani organizacji będą mogli usłyszeć podczas gali "Icons". Zdradził ją włodarz FAME MMA Michał Baron. - Może będzie jakiś "mały" znany zawodnik - wskazał.

Gospodarze podcastu natychmiastowo zasugerowali widzom, że "Boxdelowi" może chodzić o Mateusza "Mini Majka" Krzyżanowskiego. Zawodnik w przeszłości walczył już na gali FAME MMA 5 w 2019 roku, a ostatni pojedynek stoczył w nieistniejącym już High League we wrześniu 2022 r. Mężczyzna jest także jedną z najpopularniejszych osób niskorosłych w Polsce, a każda z jego trzech dotychczasowych walk dostarczała fanom mnóstwa emocji. Powrót byłego członka "Ekipy" do oktagonu po blisko czterech latach z pewnością zachwyciłby znaczną część widzów.

"Boxdel" nie potwierdził ani nie wykluczył angażu wspomnianego zawodnika. Wskazówką dotyczącą powrotu "Mini Majka" może być natomiast nagranie opublikowane w ostatnim czasie przez FAME MMA. Organizacja postanowiła przypomnieć widzom jedno ze starć Krzyżanowskiego.

Niewykluczone, że już w marcu fani FAME MMA ponownie będą mogli śledzić poczynania popularnego "Mini Majka" w oktagonie. Obecnie muszą oni jednak poczekać na oficjalne ogłoszenie w tej sprawie.

