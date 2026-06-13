Głośno wokół przyszłości Gamrota. Nadał komunikat z lotniska. "Dostałem wypowiedzenie"

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Mateusz Gamrot stoczył dla federacji UFC trzynaście pojedynków. Polak w sobotę wyleciał na Florydę, aby trenować przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem prosto z lotniska w Warszawie nadał komunikat, który może zaskoczyć wielu fanów MMA w Polsce.

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Mateusz Gamrot dostał wiadomość tuż przed wylotem do USACarmen Mandato/ IG Mateusz GamrotAFP

Mateusz Gamrot od października 2020 roku walczy dla UFC. Były mistrz KSW stoczył dla amerykańskiej federacji trzynaście pojedynków (9 zwycięstw - 4 porażki). Ostatni raz kibice widzieli go w Oktagonie 11 kwietnia 2026 roku, gdy na gali UFC 327 w Miami pokonał przez poddanie Estebana Ribovicsa.

W ostatnich dniach 35-latek informował, że czeka go duże sportowe wyzwanie. Niewykluczone, że w następnej walce federacja UFC w końcu zestawi Polaka z którymś z jego rankingowych sąsiadów. W sobotę (13 czerwca) Gamrot wyleciał na Florydę do American Top Team, aby rozpocząć przygotowania do kolejnych wyzwań.

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Gamrot nadał komunikat z lotniska. "Dostałem wypowiedzenie"

Tymczasem prosto z lotniska w Warszawie nadał komunikat, który może zaskoczyć jego fanów. - Myślę, że jeszcze przed wylotem powinienem się podzielić jedną informacją - rozpoczął Gamrot w nagraniu na Instagramie.

- Delikatnie rzecz ujmując, wczoraj dostałem wypowiedzenie z klubu, tak więc nie jestem już zawodnikiem Czerwonego Smoka. Nie z mojej decyzji. Z decyzji trenera. Coś się kończy, coś zaczyna - powiedział.

Gamrot związany był z poznańskim Czerwonym Smokiem blisko 10 lat. Do tematu w najbliższym czasie z pewnością odniosą się przedstawiciele klubu.

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Zawodnik MMA z krótkimi włosami i brodą w sportowych rękawicach energicznie gestykuluje podczas walki na ringu.
Mateusz Gamrot stoczył 13 walk dla UFCCarmen MandatoAFP
Mateusz Gamrot
Mateusz GamrotMike Roach / ContributorAFP
Zawodnik MMA na tle tablicy z logo UFC stoi na wadze, trzyma w jednej ręce polską flagę i wskazuje przed siebie, prezentując umięśnioną sylwetkę.
Mateusz GamrotShutterstock/Rex Features/East NewsEast News
Mateusz Gamrot w czerwonych spodenkach
Mateusz Gamrot w czerwonych spodenkachMEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP


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