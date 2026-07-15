Głośno wokół Chalidowa, Szpilka wkroczył do akcji. Nie gryzł się w język
Nie milkną echa wokół Mameda Chalidowa. Legenda KSW została w zeszłym tygodniu skazana nieprawomocnym wyrokiem przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach. Chodzi o sprawę związaną z paserstwem luksusowych aut. Zawodnik nie zgadza się jednak z decyzją wymiaru sprawiedliwości i już zapowiedział odwołanie. Po stronie 45-latka stanął także Artur Szpilka, który nie gryzł się w język przy ocenie postępowania.
Za Mamedem Chalidowem naprawdę burzliwe dni. Cała Polska nagle zaczęła mu się przyglądać po udostępnieniu do przestrzeni publicznej informacji o jego nieprawomocnym wyroku podjętym przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.
Zawodnik został skazany przez wymiar sprawiedliwości na półtora roku pozbawienia wolności oraz zapłatę grzywny w wysokości 280 tys. złotych. Wśród zarzutów postawionych legendzie KSW znajdują się m.in. paserstwo luksusowych aut na terenie Polski i Czech, spalenie dwóch samochodów w Rybniku wiosną 2017 r. oraz naruszenie nietykalności policjantów.
45-latek na ten moment nie trafi jednak do więzienia, bowiem przysługuje mu możliwość odwołania od nieprawomocnego wyroku sądu i domniemania swojej niewinności. W tę wierzy nie tylko Chalidow, ale również jego bliskie otoczenie.
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Szpilka nie zamierzał milczeć ws. Chalidowa
Jedną z osób, która w ostatnim czasie postanowiła odnieść się do postępowania przeciwko legendzie KSW, jest Artur Szpilka. Były profesjonalny bokser, a obecnie zawodnik MMA, podczas wizyty w programie "Klatka po klatce" nie krył się z tym, że prywatnie wspiera Chalidowa. Przy okazji wbił także szpilkę w działalność służb.
- To jest nieprawomocny wyrok. Ja powiem tak: jak cię chcą ugotować, to cię ugotują. Nie bez przyczyny jest powiedzenie - pokaż mi człowieka, a ja znajdę na niego paragraf. Nie do końca wydaje mi się, żeby człowiek, który w 100 procentach poświęcił się sportowi ryzykowałby takie rzeczy. Nie wydaje mi się… ale no to nie ja jestem od tego. Ja jestem z Mamedem do końca i tyle - powiedział.
Następnie Szpilka postanowił bezpośrednio porównać sytuację Chalidowa do... swojego aresztowania w 2009 r. Zawodnik trafił wówczas do więzienia na 18 miesięcy za udział w bójce koło dyskoteki oraz pobicie. W obydwu przypadkach Szpilka uznaje decyzje sądów za bezpodstawne.
- Mnie też tak zamknęli. Miałem podpisany kontrakt, miałem trzy walki zawodowe i dlaczego? Zmieniłem całkowicie swoje życie i to tym bardziej, że ja żadnym bandytą nie byłem tylko chuliganem. To jest zupełnie coś innego - dodał.
Czy Chalidowowi uda się udowodnić swoją niewinność przed sądem? Przekonamy się o tym zapewne za kilka miesięcy.