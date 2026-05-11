Chwilę po FAME MMA 31 znów jest gorąco w szeregach organizacji. Wszystko za sprawą konfliktu pomiędzy zawodnikami a składem sędziowskim Piotra Jarosza, który towarzyszy freak fightowej federacji praktycznie od samego początku. Podczas minionej gali i przed nią doszło do wielu sytuacji, które nie powinny mieć miejsca.

Jako punkt zapalny z pewnością można wskazać zachowanie Kasjusza Życińskiego z odprawy. Zawodnicy otrzymali wówczas od Piotra Jarosza nieaktualne dokumenty, a gdy sędzia główny organizacji próbował naprawić swój błąd i ponownie zebrać podpisy pod poprawioną wersją regulaminu, popularny "Don Kasjo" wybuchł, rzucając w stronę arbitra wiele nieprzychylnych komentarzy.

Warto odnotować, że zaktualizowana wersja dokumentu miała regulować zapisy dotyczące kar finansowych za... obrażanie sędziów.

Afera sędziowska po FAME MMA 31. Organizacja podjęła stanowczą decyzję

Wspomniana sytuacja z odprawy nie była natomiast jedyną, która wzbudziła kontrowersje. Już w trakcie ćwierćfinałów turnieju "Fight Club" fani ponownie mogli zaobserwować niestosowne zachowanie "Don Kasjo" i kilku innych zawodników, którzy wchodzili w pojedynki słowne z arbitrem klatkowym.

Wiele wskazuje na to, że gorący konflikt na linii zawodnicy-sędziowie może poskutkować nawet... zakończeniem współpracy pomiędzy tymi drugimi a organizacją. Jak donosi Maciej Turski z "Kanału Sportowego", taka opcja ma być rozpatrywana przez Jarosza i jego zespół.

Informacja doszła do mnie od sędziego Piotra Jarosza. Po tych piątkowych zdarzeniach, które miały miejsce na odprawie sędziowskiej i też komunikacji z niektórymi zawodnikami przy okazji gali FAME 31, skład sędziowski, którego szefem, zarządcą był Piotr Jarosz, (...) na ten moment nie wyobraża sobie dalszej współpracy z organizacją FAME. Jeśli sytuacja nie zostanie wyjaśniona, to już skład sędziowski pod jego przewodnictwem rezygnuje z prowadzenia wydarzeń organizacji FAME

Co ciekawe, głos w sprawie zdecydowała się już zabrać FAME MMA, które także przesłało do "Kanału Sportowego" stosowne oświadczenie.

- Kolejny raz mierzymy się z kontrowersjami dotyczącymi współpracy z sędziami. Jako Federacja FAME chcielibyśmy wprowadzić zmiany, które pozwolą wszystkim skupić się na emocjach w klatce czy ringu i samym widowisku zabijanym przez pozasportowe dyskusje. Mamy ciekawy pomysł na kolejną galę FAME - w stylu, jakiego w świecie freak fightów jeszcze nie było. Jesteśmy w trakcie finalizowania wszystkich szczegółów współpracy. O szczegółach poinformujemy fanów w naszych social mediach - czytamy w oświadczeniu FAME.

Na ten moment nie ma pewności, jak dokładnie rozwinie się sprawa. Sędzia główny Piotr Jarosz zdaje się jednak coraz bardziej dystansować od tego, co miało miejsce na gali FAME MMA 31. - Dziś wybieram spokój. Czas zakończyć pewien etap! Dziękuję wszystkim osobom rozumiejącym moją decyzję - krótko napisał na Instagramie, dając do zrozumienia, że to definitywny koniec jego współpracy z organizacją.

