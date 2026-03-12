Głośno o sensacyjnym powrocie Denisa Załęckiego do FAME MMA. Znany zawodnik reaguje. "Ja bym chciał"

FAME MMA 30: Icons odbędzie się 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. Organizacja zapowiedziała już mnóstwo walk z udziałem takich gwiazd jak Denis Labryga, Makhmud Muradov, Marta "Linkimaster" Linkiewicz, Izabela Badurek czy Akop Szostak, a to nie wszystko.

Michał "Boxdel" Baron w jednym z ostatnich programów "F2F" zdradził, że organizacja szykuje dla fanów jeszcze dwie głośne niespodzianki. W sieci aż huczy od domysłów, a część społeczności wskazuje na możliwy udział w jubileuszowym wydarzeniu mocno skonfliktowanych ze sobą Denisa "Bad Boya" Załęckiego i Bartosza Szachty. Co ciekawe, na FAME MMA 29 rywalem drugiego z nich był ojciec pierwszego - Dawid Załęcki.

Gwiazdor FAME MMA reaguje na sensacyjne wieści ws. Denisa Załęckiego. Jasny komunikat

Na potencjalne zestawienie obu panów kilka dni temu postanowił zareagować dawny rywal Załęckiego, Michał "Wampir" Pasternak. Mężczyzna nie ukrywał, że w przypadku ponownego zakontraktowania "Bad Boya" przez organizację postara się o swój rewanż z gwiazdorem.

- Ja bym chciał, żeby zawalczył, bo ja bym szukał okazji dla swojej osoby, żeby rozstrzygnąć to, co między nami było, a nie jest rozstrzygnięte, czyli ten remis. Ja np. wiem, że pod względem biznesowym to jest dla mnie świetna walka, bo na pewno dostanę dobre wynagrodzenie, bo jest to osoba rozpoznawalna i mi dają dużo takie walki - powiedział w rozmowie dla "FANSPORTU".

Pasternak walczył z Załęckim jeszcze w 2024 r. na gali Clout MMA 5, a sędziowie orzekli wówczas o remisie pomiędzy zawodnikami. "Wampir" przyznał, że chciałby zmierzyć się jeszcze raz z popularnym freakiem, aby ostatecznie wyjaśnić sobie kwestie, który z nich jest lepszy. 42-latek zaznaczył również, że starcie z Denisem byłoby dla niego opłacalne pod kątem biznesowym, bowiem mógłby on liczyć na wyższe wynagrodzenie niż zazwyczaj.

Na ten moment FAME MMA nie potwierdziło ponownego angażu Denisa Załęckiego ani jego walki z Bartoszem Szachtą, a więc do całej sytuacji należy podejść z odpowiednim dystansem. Gala "Icons" zbliża się jednak wielkimi krokami, dlatego fani już wkrótce powinni się przekonać, czy spekulacje okażą się prawdziwe.

FAME MMA Karol Makurat/REPORTER East News

FAME MMA Fame MMA materiały prasowe

Dawid "Crazy" Załęcki i Bartosz Szachta, FAME MMA 29 Fot. FAME MMA materiały promocyjne

Czy były zawodnik UFC Salim Touahri zawalczy na gali FAME? FAME MMA 19 INTERIA.TV INTERIA.TV