Głośne odejście z KSW, a teraz sensacyjny powrót. Jednak to nie były plotki

Federacja KSW już od lat realizuje wyznaczony przez siebie cel orgnizowania 12 gal w roku, co wymusza na włodarzach posiadanie odpowiedniej liczny zawodników mogących nie tylko wypełnić kartę walk, ale również hale, w których odbywają się kolejne wydarzenia.

Co prawda KSW nie brakuje wielkich nazwisk - z Salahdinem Parnassem, Adrianem Bartosińskim, Mamedem Chalidowem, Arkadiuszem Wrzoskiem i Arturem Szpilką na czele, to właściciele organizacji doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w tym przypadku od przybytku głowa ich nie rozboli. Trudna sytuacja negocjacyjna z Mariuszem Pudzianowskim sprawia także, że KSW potrzebuje innych dużych nazwisk i wiele wskazuje na to, że niebawem będziemy świadkami wielkiego powrotu.

Mowa bowiem o Szymonie Kołeckim, który do lipca 2021 roku występował w klatce KSW. Później jednak jego drogi z organizacją się rozeszły, a mistrz olimpijski z Pekinu ostatecznie związał się z Babilonem, gdzie zdobył także pas mistrzowski wagi półciężkiej.

O jego ewentualnym powrocie do KSW mówi się w środowisku od dawna i jak się okazuje, nastąpił tutaj przełom.

- Z Martinem coś tam rozmawiałem. Poprosił jeszcze o jakieś 2 tygodnie i ma się do mnie odezwać, pewnie niedługo jakiś kontakt nastąpi. Lada dzień się będę też widział z Tomkiem Babilońskim. W związku z tym, że udało mi się wygrać pas w tej organizacji, to póki co jestem zawodnikiem Babilonu i tej organizacji, ale co życie przyniesie, to nie wiem - wyznał w rozmowie na kanale "FightsportPL".

Pogromca m.in. Mariusza Pudzianowskiego z gali KSW 47 od razu dodał także, że mowa tutaj o umowie na kilka pojedynków, jednak nie chciał się chwalić szczegółami negocjacji.

Martina bardziej interesowała dłuższa współpraca, niż jednorazowe podpisanie umowy, ale też nie chciałbym opowiadać o naszych prywatnych rozmowach

Mistrz olimpijski z Pekinu dodał również, że jego umowa z federacją Babilon wygasła po ostatniej walce, jednak szansa otrzymana od właściciela organizacji i zdobycie tam pasa mistrzowskiego sprawiły, ze chce on poznać również jego ofertę i stanowisko. Zaznaczył także, że ma świetne relacje i z Babilonem i z KSW.

Szymon Kołecki Babilon MMA materiały prasowe

Szymon Kołecki w czasie igrzysk olimpijskich w Pekinie (2008) JUNG YEON-JE AFP

