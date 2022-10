Gikiewicz ostro do Najmana: Odejdź i nie ośmieszaj się

Marcin Najman i Paweł Jóźwiak, szef federacji Fight Exclusive Night, pierwszą walkę między sobą stoczyli co ciekawe wirtualnie , poprzez PlayStation oraz grę UFC 4. W tej potyczce lepszy okazał się Najman, natomiast w rzeczywistym starciu pochodzącemu z Częstochowy zawodnikowi już nie było tak łatwo.

Obaj panowie podgrzewali atmosferę przed owym pojedynkiem na gołe pięści - w trakcie gali FEN 42 doszło do konfrontacji między nimi i pewnej przepychanki. Koniec końców w ringu lepszy okazał się Jóźwiak, co było o tyle interesujące, że po raz pierwszy występował on w roli fightera.