Gamrot zapowiedział powrót do UFC, a teraz takie wieści. Wymowny wpis Polaka

Patryk Górski

Wiele wskazuje na to, że właśnie poznaliśmy dokładną datę powrotu Mateusza Gamrota do oktagonu UFC. Zawodnik zaledwie kilka dni temu ogłosił przyjęcie propozycji walki od federacji, a teraz w jego mediach społecznościowych pojawił się kolejny wymowny wpis. Pada w nim czas i miejsce. Sami zobaczcie.

Zawodnik UFC stoi na wadze, pokazując muskularną sylwetkę i unosząc zaciśnięte pięści w geście triumfu. W tle widoczne są logotypy organizacji i sponsorów.
Mateusz GamrotHandout / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Mateusz Gamrot znajduje się w ścisłej czołówce rankingu wagi lekkiej UFC, zajmując w nim aktualnie 7. miejsce. Polak stoczył swoją ostatnią walkę w organizacji w październiku zeszłego roku, kiedy wskoczył do main eventu gali w Rio de Janeiro za kontuzjowanego Rafaela Fizieva. Popularny "Gamer" nie miał jednak szans z legendarnym Charlesem Oliveirą, który zakończył pojedynek już w drugiej rundzie duszeniem zza pleców.

Porażka Polaka była równocześnie jego 12. walką pod szyldem największej organizacji mieszanych sztuk walki na świecie. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się natomiast, że już wkrótce "Gamer" będzie miał szansę stoczyć kolejny pojedynek.

Gamrot zapowiedział powrót do UFC, a teraz takie wieści. Wymowny wpis Polaka

W ostatni weekend Gamrot zamieścił na swoim Instagramie wpis, w którym zdradził, że nadeszła dla niego kolejna propozycja walki od UFC, a on "pakuje torbę i rusza w drogę". W czwartek, 26 lutego, "Gamer" zaskoczył swoich fanów kolejną aktywnością w mediach społecznościowych. Zawodnik udostępnił udostępnił link do przedsprzedaży biletów jednej z nadchodzących gal UFC.

Polak za pośrednictwem instastory odsyła swoich fanów do zakupu biletów na galę UFC w Miami. Odbędzie się ona już 11 kwietnia, ale organizacja nie zdradziła jeszcze, czyj pojedynek będzie stanowił walkę wieczoru. Społeczność w sieci nie ma złudzeń i wskazuje, że Polak właśnie zdradził dokładny czas i miejsce swojego powrotu do oktagonu.

Na ten moment ani organizacja, ani sam zawodnik nie potwierdzili jednoznacznie jego występu na wspomnianej gali, a więc do informacji należy podejść z odpowiednim dystansem. Istnieją jednak uzasadnione przesłanki, które mogą wskazywać, że to właśnie podczas kwietniowego wydarzenia "Gamer" będzie miał okazję stoczyć swój trzynasty pojedynek pod szyldem UFC.

W gronie potencjalnych rywali, według serwisu "Lowking", znajduje się Esteban Ribovics, który, podobnie jak Gamrot, regularnie trenuje w Miami.

Mateusz Gamrot
Mateusz GamrotRex Features/East NewsEast News
Dwie uśmiechnięte osoby stoją obok siebie w eleganckim wnętrzu z niebieskimi ścianami i rośliną w tle, kobieta zaciśniętą pięścią pozuje w geście siły.
Mateusz Gamrot i Joanna JędrzejczykMichal WozniakEast News
Mateusz Gamrot w czerwonych spodenkach
Mateusz Gamrot w czerwonych spodenkachMEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Mateusz Gamrot o ewentualnej walce z Justinem Gaethje: Czekam na informację ze strony UFC. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

