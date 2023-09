Gamrot z kolejnym zwycięstwem. Rywal potrzebował pomocy, aby opuścić klatkę

To była z pewnością jedna z ważniejszych, jak nie najważniejsza walka w karierze Mateusza Gamrota . Polak mierzył się z Rafaelem Fizievem, który do oktagonu UFC wychodził po raz dziewiąty. Przed pojedynkiem "Gamer" zajmował 7. miejsce w rankingu kategorii lekkiej, a rywal z Kazachstanu był o jedno "oczko" nad zawodnikiem z Kudowy-Zdrój. Ewentualne zwycięstwo otwierało szansę na walkę z kimś z topowej piątki kategorii do 70 kg.

"Ataman" do walki przystępował po porażce z Justinem Gaethje. Panowie dali wówczas bardzo wyrównaną i brutalną walkę, ale ostatecznie decyzją większości zwyciężył Amerykanin. Fiziev uważany jest za jednego z najlepszych stójkowiczów wagi lekkiej , zatem Gamrot musiał uważać na mordercze ciosy Kazacha i swoich szans szukać w grapplingu, w którym to z kolei jest prawie nieomylny.

Jako że starcie było walką wieczoru gali UFC Fight Night, to pojedynek zakontraktowany był na pięć rund po pięć minut, co było przewagą Biało-Czerwonego, dla którego ten dystans jest znacznie lepszy. "Ataman" w przeszłości pokazywał, że lubi kończyć rywali w pierwszych rundach, zatem Polak musiał być czujny od początkowej syreny.

Zawodnicy weszli do klatki i od razu zmierzyli się groźnym wzrokiem. Fiziev na początku spróbował odwrotnej pozycji, ale szybko wrócił do normalnej, z lewą nogą z przodu. Polak miał dużo respektu do stójkowych umiejętności Kazacha, ale mimo to próbował pojedynczych uderzeń. W połowie rundy zrobiło się niebezpieczne, kiedy to "Ataman" ruszył z szybką kombinacją.