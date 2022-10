Gamrot walczył ambitnie, ale nie przerwał passy rywala. Dariush był za silny

Runda 1

Gamrot aktywnie zaczął. Już w pierwszych sekundach próbował obalić. Ta próba się nie udała, ale po kilkudziesięciu sekundach Polak i Amerykanin zeszli do parteru. Zaprezentowali tam kilka efektownych kontr i wrócili do stójki.

Póżniej "Gamer" przechwycił kopnięcie rywala i znowu sprowadził walkę na matę. To jednak Amerykanin znalazł się w korzystnej pozycji w parterze, ale nie zdołał poddać Polaka, balachą.

Runda 2

Dariush nie był tak aktywny, ale wydawał się precyzyjniejszy. Rzadziej odpowiadał, ale jeśli już to robił, to bił bardzo mocno. Końcówka rundy należała jednak do Polaka, który po zamieszaniu w stójce, zdołał obalić rywala.