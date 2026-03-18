Gamrot przygotowuje się do kolejnej walki w UFC, a tu takie wieści. Legenda wprost o Polaku

Mateusz Gamrot po ostatniej aktualizacji rankingu wagi lekkiej w UFC spadł o jedną lokatę i zajmuje obecnie 8. miejsce w zestawieniu najlepszych zawodników walczących w kategorii do 70,3 kg. Polak stoczył dla najlepszej organizacji MMA na świecie w sumie 12 pojedynków, notując w nich aż osiem zwycięstw i tylko cztery przegrane.

Jedna z porażek popularnego "Gamera" miała miejsce podczas jego ostatniej walki. 35-latek na zeszłorocznej gali UFC Fight Night w Rio de Janeiro zastąpił w oktagonie kontuzjowanego Rafaela Fizieva i zamiast niego zmierzył się z legendarnym Charlesem Oliveirą. Brazylijczyk niestety nie dał większych szans Polakowi i poddał go duszeniem zza pleców już w 2. rundzie starcia.

Gamort pojawił się w wyjątkowym gronie. Legenda UFC nawet się nie zastanawiała

W jednym z ostatnich odcinków podcastu Joego Rogana z Dustinem Poirierem nieoczekiwanie znów poruszono temat wspomnianej walki "Gamera" z Oliveirą. Polak został w nim pochwalony przez byłego tymczasowego mistrza UFC za swoje umiejętności w chwytaniu przeciwnika, a także wymieniony wśród elitarnych zawodników, którzy byli poddawani przez legendarnego Brazylijczyka. Wszystko oczywiście w kontekście marcowego zwycięstwa Charlesa nad Maxem Hollowayem.

- [Oliveira] poddawał elitarnych rywali. Ty, Justin… - powiedział popularny komentator. - No i jeszcze Gamrot, stary! Gamrot jest… Trenowałem z gościem przez lata! To zapaśnik, ale jego grappling jest niewiarygodny - natychmiastowo wtrącił mu Poirier, wskazując na wysokie umiejętności "Gamera" w grapplingu.

Chwilę później obaj panowie wyrazili ogromny zachwyt nad poddaniem, którego Oliveira dokonał na Gamrocie, ale nie ukrywali również, że akurat taki koniec wspomnianej walki był dla nich pewnym zaskoczeniem. Głownie przez nienaganny parter Polaka.

W obliczu tego, z jaką łatwością Brazylijczyk poddaje trudnych rywali, Rogan i Poirier stwierdzili, że Holloway, który jako ostatni mierzył się z Oliveirą, mimo przegranej zasługuje na ogromny podziw, bowiem ich walka zakończyła się dopiero decyzją sędziów.

"Gamer" już wkrótce będzie miał okazję odbić się po ostatniej porażce z Oliveirą i zawalczy 11 kwietnia na gali UFC 327 z Estebanem Ribovicsem. Polak jest zdecydowanym faworytem w starciu z Argentyńczykiem, a więc niewykluczone, że zaprezentuje w nim swoje niezwykle efektowne techniki, za które pochwalił go Poirier.

Mateusz Gamrot Handout / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Mateusz Gamrot Shutterstock/Rex Features/East News East News

Walka Mateusza Gamrota z Charlesem Oliveirą jest dla Polaka wielką szansą

Mateusz Gamrot w walce z Julią Szeremetą! Polsat Sport Polsat Sport