Gamrot ogłasza ws. przyszłości. Jasna deklaracja. "Głód walki jest ogromny"

Patryk Górski

Patryk Górski

Tego po Mateuszu Gamrocie zdecydowanie nikt się nie spodziewał. Od jego ostatniej walki minęło raptem kilka tygodni, a zawodnik UFC już snuje plany kolejnego pojedynku. 35-latek właśnie zamieścił w sieci wymowny wpis, w którym pada jasna deklaracja. "Gamer" ma dość odpoczynku. - Stawka jest wysoka - napisał.

Mateusz Gamrot i inny zawodnik MMA podczas walki; Gamrot pokazuje język, rywal odwrócony i zmęczony.
Mateusz GamrotCarmen Mandato/Getty ImagesGetty Images

Mateusz Gamrot zajmuje obecnie 7. miejsce w rankingu wagi lekkiej UFC, ale w wielu wywiadach zapowiadał, że jego miejsce jest na szczycie dywizji. Od rozpoczęcia przygody z organizacją popularny "Gamer" stoczył w sumie w jej szeregach 13 walk, notując aż dziewięć wygranych i tylko cztery porażki. Dobre wyniki Polaka sprawiają, że jest on coraz bardziej atrakcyjny z punktu widzenia matchmakerów chcących tworzyć jak najciekawsze zestawienia dla kibiców.

Lewandowski i Szczęsny znów na okładkach prasy, głośno o Polakach. "Dusze towarzystwa"

Kilka tygodni temu, 11 kwietnia, Gamrot zmierzył się z Estebanem Ribovicsem, a więc zawodnikiem spoza Top 15 swojej kategorii. Rezultat ich pojedynku okazał się brutalny dla Argentyńczyka. Polski zawodnik UFC nie dał mu żadnych szans i poddał go udanym duszeniem trójkątnym ramionami już w 2. rundzie.

Gamrot przemówił. Gwiazdor UFC wrzucił do sieci wymowny wpis

Od wspomnianej walki minął miesiąc, a Gamrot właśnie postanowił zaskoczyć fanów pewną deklaracją dotyczącą jego nadchodzących planów. Okazuje się, że czuje się on już wypoczęty i nie może doczekać się kolejnego starcia w oktagonie.

- Kto następny? Głód walki jest już tak ogromny, że sama myśl o tym przyspiesza puls, a adrenalina zalewa umysł! Naprawdę żyje się tylko wtedy, gdy stawka jest wysoka - napisał na X.

Zobacz również:

FAME MMA, Michał Oleksiejczuk (w kółku)
Sportowe życie

Polak z UFC nie wytrzymał po tym, co zobaczył. Ostre reakcje po FAME MMA 31. "Lepiej odłożyć pieniądze"

Patryk Górski
Patryk Górski

Sympatycy "Gamera" szybko zareagowali na jego wpis. W odpowiedzi na pytanie wskazali, że z chęcią zobaczyliby walkę Polaka z Paddym Pimblettem albo głośny rewanż z Danem Hookerem lub Armanem Tsarukyanem. Część kibiców uważa natomiast, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla Gamrota okaże się starcie z rozpędzonym Quillanem Salkilldem - 12. miejsce w rankingu.

Na ten moment UFC nie ogłosiło oficjalnie kolejnego zestawienia z udziałem Polaka. Niewykluczone, że już wkrótce dowiemy się więcej szczegółów na temat dalszych planów organizacji związanych z przyszłością Gamrota.

Mateusz Gamrot
Mateusz GamrotRex Features/East NewsEast News
Zawodnik MMA na tle tablicy z logo UFC stoi na wadze, trzyma w jednej ręce polską flagę i wskazuje przed siebie, prezentując umięśnioną sylwetkę.
Mateusz GamrotShutterstock/Rex Features/East NewsEast News
Zawodnik UFC stoi na wadze, pokazując muskularną sylwetkę i unosząc zaciśnięte pięści w geście triumfu. W tle widoczne są logotypy organizacji i sponsorów.
Mateusz GamrotHandout / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Czy Mateusz Gamrot potrafi walczyć w najważniejszych pojedynkach? "Jest to jedna z teorii"Polsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja