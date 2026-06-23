Gamrot odpowiedział na prowokacje, ostry atak Polaka. To zrobi rywalowi

Mateusz Gamrot nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w UFC. Marzeniem polskiego zawodnika jest oczywiście zdobycie pasa mistrzowskiego kategorii lekkiej, ale aby tak się stało, musi on mierzyć się z rywalami z absolutnej czołówki.

Pojedynkiem, który z pewnością zachwyciłby fanów oraz udowodnił, że "Gamer" potrafi zdominować także największe gwiazdy federacji, byłoby jego potencjalne zestawienie z Paddym Pimblettem.

Polaka z Brytyjczykiem dzielą raptem trzy lokaty w rankingu wagi do 70,3 kg. Gamrot po aktualizacji zajmuje w nim 6. miejsce, Pimblett może natomiast tytułować się mianem szczęśliwej "dziewiątki".

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Pewne jest, że w najbliższym czasie do starcia obu zawodników nie dojdzie. Popularny "The Baddy" już za kilka tygodni zmierzy się z Benoitem Saint Denis na UFC 239, a Gamrot przygotowuje się w Miami do rywala, który ma zostać wkrótce ogłoszony.

Pimblett w jednym z ostatnich wywiadów postanowił złożyć więc deklarację zwycięstwa nad Francuzem, a ta ewidentnie nie spodobała się "Gamerowi". Polak zapewnił, że to Saint-Denis zdominuje Brytyjczyka, a następnie zrobi to on sam.

- Wiemy, że Benoit Saint-Denis spróbuje mnie obalić. Znaczy, nie wiem, czy spróbuje mnie przewrócić, ale musimy być przygotowani na wszystko. BSD obala większość swoich rywali, chociaż może trochę obawiać się, aby mnie przewracać, bo wie, że go poddam. (...) No ale gdy grzmotnę go kilkoma ciosami, kilkoma kopnięciami, kolanami i łokciami, wróci do ustawień domyślnych. A jego domyślne ustawienia oznaczają, że idzie po obalenia - powiedział Paddy w nagraniu opublikowanym na swoim kanale YouTube.

- BSD cię zmiażdży, a potem zrobię to ja - skomentował deklarację Brytyjczyka Gamrot za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Na ten moment nie ma pewności, że UFC rzeczywiście monitoruje możliwość zestawienia Gamrota z Pimblettem. Bliskie lokaty obu zawodników w rankingu oraz ich "uprzejmości" wymieniane w przestrzeni publicznej mogą jednak zwrócić uwagę federacji, która dostrzeże w pojedynku duży potencjał marketingowy.

UFC 299: Rafael Dos Anjos - Mateusz Gamrot Nick Briggs AFP

Mateusz Gamrot Mike Roach / Contributor AFP

Mateusz Gamrot Shutterstock/Rex Features/East News East News





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