Gamrot odpowiedział na prowokacje, ostry atak Polaka. To zrobi rywalowi
Paddy Pimblett od dłuższego czasu znajduje się na radarze Mateusza Gamrota, zanim jednak dojdzie do ich potencjalnej walki Brytyjczyk musi zmierzyć się z Benoitem Saint Denis. "The Baddy" gra w swoją grę i na kilka tygodni przed starciem sprowokował Francuza. Dość niespodziewanie w jego obronie stanął "Gamer". Polski zawodnik nie szczędził słów krytyki wobec gwiazdy UFC.
Mateusz Gamrot nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w UFC. Marzeniem polskiego zawodnika jest oczywiście zdobycie pasa mistrzowskiego kategorii lekkiej, ale aby tak się stało, musi on mierzyć się z rywalami z absolutnej czołówki.
Pojedynkiem, który z pewnością zachwyciłby fanów oraz udowodnił, że "Gamer" potrafi zdominować także największe gwiazdy federacji, byłoby jego potencjalne zestawienie z Paddym Pimblettem.
Polaka z Brytyjczykiem dzielą raptem trzy lokaty w rankingu wagi do 70,3 kg. Gamrot po aktualizacji zajmuje w nim 6. miejsce, Pimblett może natomiast tytułować się mianem szczęśliwej "dziewiątki".
Gamrot usłyszał, co mówi gwiazdor UFC i nie wytrzymał. Zdecydowany atak Polaka
Pewne jest, że w najbliższym czasie do starcia obu zawodników nie dojdzie. Popularny "The Baddy" już za kilka tygodni zmierzy się z Benoitem Saint Denis na UFC 239, a Gamrot przygotowuje się w Miami do rywala, który ma zostać wkrótce ogłoszony.
Pimblett w jednym z ostatnich wywiadów postanowił złożyć więc deklarację zwycięstwa nad Francuzem, a ta ewidentnie nie spodobała się "Gamerowi". Polak zapewnił, że to Saint-Denis zdominuje Brytyjczyka, a następnie zrobi to on sam.
- Wiemy, że Benoit Saint-Denis spróbuje mnie obalić. Znaczy, nie wiem, czy spróbuje mnie przewrócić, ale musimy być przygotowani na wszystko. BSD obala większość swoich rywali, chociaż może trochę obawiać się, aby mnie przewracać, bo wie, że go poddam. (...) No ale gdy grzmotnę go kilkoma ciosami, kilkoma kopnięciami, kolanami i łokciami, wróci do ustawień domyślnych. A jego domyślne ustawienia oznaczają, że idzie po obalenia - powiedział Paddy w nagraniu opublikowanym na swoim kanale YouTube.
- BSD cię zmiażdży, a potem zrobię to ja - skomentował deklarację Brytyjczyka Gamrot za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Na ten moment nie ma pewności, że UFC rzeczywiście monitoruje możliwość zestawienia Gamrota z Pimblettem. Bliskie lokaty obu zawodników w rankingu oraz ich "uprzejmości" wymieniane w przestrzeni publicznej mogą jednak zwrócić uwagę federacji, która dostrzeże w pojedynku duży potencjał marketingowy.