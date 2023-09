Gamrot bez zastanowienia wskazał, z kim chce zawalczyć. To byłoby wielkie wyzwanie

Walka Mateusza Gamrota z Rafaelem Fizievem była starciem wieczoru gali UFC Fight Night. Bój potrwał niecałe dwie rundy. "Ataman" po jednym z kopnięć padł na matę, sygnalizując kontuzję kolana. Do tej chwili Polak walczył jednak dobrze, a według słów po batalii, dopiero się rozkręcał.

- Nie chciałem w ten sposób skończyć walki. Będąc szczerym, moja defensywa była naprawdę dobra. Właśnie w ten sposób przygotowywałem się do tych kopnięć pod łokieć. Szkoda Rafaela, mamy dobre relacje, ale zwycięstwo jest zwycięstwem. Czekam na kolejnego przeciwnika - powiedział na gorąco w wywiadzie w klatce Mateusz Gamrot.

Mateusz Gamrot: chcę walczyć z Charlesem Oliveirą

- Jestem zadowolony. Teraz wracam do domu odpocząć i w następnym roku wracam tu na kolejną walkę - dodał. Następnie został spytany przez Michaela Bispinga, z kim kolejnym chciałby stoczyć bój. - Wiem, że powinienem awansować do topowej piątki. Moim marzeniem jest walka z Machaczewem, który ma pas. Teraz jednak chciałbym się zmierzyć z równie dobrym w parterze Charlesem Oliveirą - odpowiedział. Co ciekawe obaj panowie mierzą się za około miesiąc i wówczas okaże się kto będzie mistrzem wagi lekkiej.