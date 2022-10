Gamrot bez koszulki na scenie. Małe show Polaka przed sobotnią walką

Gamrot pojawił się na scenie i tuż po zajęciu swojego miejsca postanowił zdjąć koszulkę i rzucić ją w publikę, co spotkało się ze sporą reakcją fanów. Co prawda pierwsza próba rzutu okazała się nieudana, ale poprawka już była celna i jeden z kibiców mógł się cieszyć z ciekawej pamiątki.

UFC 280. Mateusz Gamrot i Beneil Dariush spotkali się twarzą w twarz

- To z pewnością będzie wielka wojna, Beneil to jeden z najlepszych zawodników w dywizji. Jestem w najlepszej formie mojego życia i jestem pewny, że w sobotę w oktagonie będzie rock&roll - stwierdził Polak.

Ogółem atmosfera między oboma zawodnikami była bardzo lekka, pojawiło się sporo uśmiechów, obaj zresztą we wcześniejszych wywiadach przyznawali, że dażą się sporym szacunkiem. Było to widać także w trakcie spotkania w cztery oczy na scenie po zakończeniu konferencji.

Karta główna gali UFC 280:

155 lb: Charles Oliveira (33-8, 1 N/C) vs. Islam Makhachev (22-1) - o pas wagi lekkiej

135 lb: Aljamain Sterling (21-3) vs. TJ Dillashaw (17-4) - o pas wagi koguciej

135 lb: Petr Yan (16-3) vs. Sean O’Malley (15-1, 1 N/C)

155 lb: Beneil Dariush (21-4-1) vs. Mateusz Gamrot (21-1, 1 N/C)

125 lb: Katlyn Chookagian (18-4) vs. Manon Fiorot (9-1)