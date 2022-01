O gali MMA-VIP 4 zrobiło się wyjątkowo głośno po tym, jak Marcin Najman ogłosił, że nowym szefem całej organizacji został Andrzej Zieliński, pseudonim "Słowik" - dawniej lider gangu pruszkowskiego, zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 90. siała wyjątkowy postrach, popełniając liczne przestępstwa najcięższego kalibru.

Na Najmana posypała się z tego powodu ogromna krytyka, która m.in. sprawiła, że pierwotne miasto-gospodarz wydarzenia - Kielce - wycofało się z pomysłu udostępnienia publicznego obiektu na potrzeby walk. Po pewnym czasie znaleziono jednak zastępstwo - teraz plan jest taki, że gala ma się odbyć 5 marca w Wieluniu.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FEN 38. Kamil Kraska: Mój rywal nie boi się wyzwań. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

MMA-VIP. Wieluń organizatorem. Marcin Możdżonek z propozycją dla burmistrza miasta

Z tego też powodu gromy posypały się na głowę burmistrza miasta, który w dość kuriozalny sposób odpowiedział na liczne głosy dezaprobaty, jakie pojawiły się po ogłoszeniu jego zgody na przeniesienie MMA-VIP do miejscowej hali. Teraz z pewną propozycją - i swoistym apelem - wystąpił do niego były siatkarz Marcin Możdżonek.



Możdżonek stwierdził na Twitterze, że jeśli burmistrz Okrasa "zrezygnuje z organizacji pato-widowiska, sygnowanego twarzą brutalnego gangstera i Najmana", to przyjedzie on do miasta wraz ze swoją fundacją, w zamian organizując dla dzieci darmowy trening i turniej siatkarski.





Gala MMA-VIP. Wieluń zrezygnuje? Do akcji włącza się m.in. Marcin Gortat

Do tej inicjatywy przyłączył się również były koszykarz Marcin Gortat, znany przede wszystkim ze swoich występów w NBA. Jak napisał w odpowiedzi do tweeta Możdżonka, jeśli pozwoli mu na to kalendarz, to sam również zjawi się "na campie", co z pewnością byłoby dodatkową atrakcją dla najmłodszych wielunian.



Nie minęła też chwila, a do wątku włączył się również Paweł Kowalczyk, szef Polskiej Ligi Esportowej, który zapewnił, że PLE ze swojej strony także zorganizuje turniej oraz atrakcje gamingowe.



Lista zachęt więc się wydłuża. Teraz najbardziej zasadne jest pytanie: czy Paweł Okrasa zmieni zdanie i Marcin Najman ponownie będzie musiał szukać nowego miejsca dla swojej gali?



Paweł Czechowski