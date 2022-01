Po tym, jak na początku stycznia Marcin Najman publicznie ogłosił, że nowym "bossem" MMA-VIP , federacji firmowanej jego nazwiskiem, został Andrzej Zieliński "Słowik", wybuchł ogromny skandal . Były szef mafii pruszkowskiej powrócił do życia publicznego w świetle reflektorów, a to spotkało się ze stanowczą reakcją dziennikarzy i internautów. Oburzenia nie krył m.in. Krzysztof Stanowski. "Trzeba być naprawdę idiotą, by współpracować i publicznie chwalić się współpracą z gangsterem, przestępcą i bydlakiem. Mam nadzieję, że firmy, które tam się reklamują robią to po raz ostatni" - pisał na Twitterze.

Apelował do Najmana, by ten wycofał się ze współpracy ze "Słowikiem", lecz bez efektów. Zawodnik MMA jest wyraźnie zdeterminowany, by kontynuować tę kooperację i zorganizować galę. Gdy miasto Kielce wycofało się z organizacji imprezy , poszukał innego chętnego. Ogłosił, że gala MMA-VIP 4 odbędzie się 5 marca w Wieluniu .



Internauci mocno wzburzeni. Przypuścili "atak" w kanałach internetowych miasta Wielunia

Wiadomość o nowej lokalizacji i terminie gali wywołała następną, ogromną falę wzburzenia. Internauci przypuścili zmasowany "atak", który ma skłonić osoby decyzyjne do wycofania się z pomysłu organizowania w Wieluniu przedsięwzięcia promowanego twarzą "Słowika". Na profilach w mediach społecznościowych miasta pojawiło się mnóstwo komentarzy z apelem i krytyką.



"Czy to prawda, że Wasze miasto postanowiło promować mordercę, złodzieja i gwałciciela 'Słowika'? Czy tym samym popieracie Państwo przemoc, przestępczość zorganizowaną i obcinanie ludziom palców?", "Czy naprawdę wasze miasto będzie promowało galę Mafii pruszkowskiej? Ludzi którzy zniszczyli życie setkom osób?", "Czy to prawda, że miasto wspiera resocjalizację członków grup przestępczych? Dobrze wiedzieć, żeby omijać szerokim łukiem. Jeszcze ktoś człowiekowi ręce połamie, bo będzie zbierał haracze za przejazd", "Nie dla tej patologii i mafii w Wieluniu", "Hańba, wstyd, brak szacunku dla historii!!! Ktoś był bardzo chciwy na kasę", "Wstyd dla miasta i jego mieszkańców" - piszą internauci.

Mnóstwo negatywnych opinii umieszczono także przy ocenach Hali Sportowej WOSIR, w której ma być zorganizowana gala. Do niedawna miejsce miało średnią ocen w Google'u wahającą się w okolicach 4. Obecnie jest to 1,5.



Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia, wydał oświadczenie w sprawie organizacji gali MMA-VIP

Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia, nagrał wideo z oświadczeniem, w którym tłumaczy się z afery. Na początku zwrócił się do Krzysztofa Stanowskiego, który mocno walczy o to, by gala MMA-VIP 4 promowana twarzą "Słowika" nie odbyła się. Okrasa zaprosił dziennikarza do swojego miasta i podkreślił, że jest to miejsce, w którym "szanuje się poglądy innych ludzi". Dodał, że umowa na organizację gali MMA-VIP została zawarta z legalnie działającą spółką MMA-VIP, a w Krajowym Rejestrze Sądowym Andrzej Zieliński nie figuruje jako jej właściciel ani osoba zarządzająca spółką. Ci, którzy mają taki wpis, zostali przez burmistrza i jego współpracowników sprawdzeni.



Żadna z tych osób nie jest karana, w KRS-ie nie ma żadnych wpisów hipotecznych, żadnych złych rzeczy z punktu prawnego w tej spółce nie widać. (...) Po drugie gmina Wieluń nie jest organizatorem tejże gali, nie jest także współorganizatorem. Nie będzie naszego logo na plakacie promującym. Jedyne, co gmina Wieluń uczyniła, to wynajęła na warunkach komercyjnych halę sportową na komercyjne wydarzenie sportowo-medialne oświadczył Okrasa.

Burmistrz Wielunia powiedział również, że on "nie ma wpływu" na pojawienie się Andrzeja Zielińskiego na gali. I przyrównał tę sytuację do... kupna wejściówki na piłkarski mecz. Przy okazji znów zwrócił się do Krzysztofa Stanowskiego. "Gdyby pan Andrzej Zieliński nabył bilety na mecz Polska - Rosja, to pan zadzwoniłby do pana prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, aby ten mecz odwołać, bo będzie na nim pan Zieliński?" - dociekał. Przywoływał też inne przykłady, które, jego zdaniem, miały niejako usprawiedliwiać organizację gali w Wieluniu i wykazać rzekomy absurd sytuacji.

Uważam, że żyjemy w państwie, w którym obowiązują zasady prawa rzymskiego. Polega ono na tym, że gdy nawet największy przestępca odbył karę, został przez organy państwa wypuszczony na wolność, to ma prawo żyć jak normalny, uczciwy obywatel. (...) Każdemu takie prawo przysługuje. Ze względu na prawo rzymskie i chrześcijańskie przebaczenie stwierdził.

Paweł Okrasa wysnuł też bardzo śmiałą, zadziwiającą hipotezę. Jego zdaniem Stanowski i Najman są... "w cichym układzie". Zdaniem burmistrza Wielunia dziennikarz - przez wrzawę, jaką podniósł wokół gali - wzbudził negatywne emocje i tym samym przyczynił się do promocji MMA-VIP oraz wyższej sprzedaży pay-per-view. "Nakręcił pan spiralę zainteresowania. Myślę, że jesteście w zmowie z panem Najmanem i kilka dni po tej gali spotkacie się gdzieś w jednym z drogich warszawskich hoteli, podzielicie się kasą z tego wydarzenia. I każdy z was będzie zacierał ręce, że nacięliśmy kilkadziesiąt tysięcy ludzi na takie wydarzenie, pokazując, jak to bardzo się nie lubimy" - powiedział burmistrz.

Okrasa jest zadowolony, że o Wieluniu tak sporo się teraz mówi. Dzięki temu jest spora szansa, że zrobi nowe interesy z firmami transportowymi, które przy okazji afery natrafiły na kampanię gminy. Promuję się ona jako ta, w której są najniższe podatki od środków transportu w Polsce.



Osoby publiczne wyrażają stanowczy sprzeciw wobec organizacji gali MMA-VIP w Wieluniu. Padają zdecydowane słowa

Wcześniej swój stanowczy sprzeciw wobec organizacji gali MMA-VIP w Wieluniu wyraziły osoby publiczne. Krzysztof Dziuba, wicestarosta wieluński, przygotował nawet specjalną grafikę.



W podobnym tonie wypowiedziała się posłanka Joanna Lichocka. "Jestem posłem z okręgu sieradzkiego, obejmującego także Wieluń. Apeluję do burmistrza Wielunia Pawła Okrasy o podjęcie działań uniemożliwiających organizację tego kompromitującego miasto wydarzenia. Niech dawny 'Pruszków' trzyma się od Wielunia z daleka" - napisała na Twitterze. Poseł Paweł Rychlik również wyraził oburzenie.



Głos zabrał także wojewoda łódzki, Tobiasz Bocheński. "Idiotyczny pomysł, który okryje wstydem Wieluń. Panu burmistrzowi ten pomysł należy odradzić. Będziemy bacznie przyglądać się wszelkim działaniom dotyczącym planowanej gali" - zadeklarował. Skomentował również wystąpienie Okrasy. "Pełna buty i bezczelności obrona poprzez atak na Krzysztofa Stanowskiego. Szarganie chrześcijaństwa oraz zasad prawa rzymskiego. Celebrytami powinni być policjanci wsadzający za kraty gangsterów a nie odwrotnie. Kropka. Wciąż liczę na opamiętanie władz Wielunia. Sprawa wygląda coraz gorzej" - czytamy w nowym wpisie.



Na tę chwilę nie wydaje się, aby burmistrz Paweł Okrasa chciał wycofać się z ustaleń poczynionych w sprawie organizacji gali MMA-VIP. Ze względu na tragiczną historię miasta wybór Wielunia na miejsce tego przedsięwzięcia może budzić tym większy niesmak. "Polska Guernica" była jednym z pierwszych polskich miast zbombardowanych 1 września 1939 r. przez hitlerowskie Niemcy. W 2020 roku podkreślał to Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda, podczas odbierania tytułu honorowego obywatela Wielunia.



