Gala KSW 56 w PPV w Cyfrowym Polsacie i IPLI

Abonenci Cyfrowego Polsatu oraz użytkownicy największego serwisu rozrywki internetowej IPLA mogą już zamawiać dostęp do gali KSW 56, która odbędzie się w sobotę, 14 listopada. W walce wieczoru wystąpią dwaj uwielbiani przez fanów zawodnicy: Michał Materla i Roberto Soldić. Cena realizowanego wyłącznie w systemie „pay-per-view” (PPV) wydarzenia to 40 zł. Będzie je można obejrzeć na dekoderach satelitarnych, do odbioru telewizji kablowej IPTV i telewizji internetowej OTT oraz na urządzeniach mobilnych.

Osiem emocjonujących walk w okrągłej klatce KSW

W walce wieczoru, na gali KSW 56, rękawice skrzyżuje ze sobą dwóch uwielbianych przez fanów zawodników: bijące serce KSW, Michał "Cipao" Materla (29-7, 10 KO) oraz mistrz kategorii półśredniej, Roberto "Robocop" Soldić (17-3, 14 KO). Pojedynek odbędzie się w limicie kategorii średniej. Z kolei o mistrzowski pas kategorii półciężkiej zawalczą: mistrz dywizji do 93 kilogramów, Tomasz "Żyrafa" Narkun (17-3, 3 KO) oraz niepokonany Chorwat, Ivan Erslan (9-0, 5 KO). Dla Narkuna będzie to już piąta obrona pasa dywizji półciężkiej.

Do okrągłej klatki ponownie wejdzie niepokonana wschodząca gwiazda organizacji KSW, Karolina "Owca" Owczarz (3-0). Jej rywalką będzie debiutująca w największej organizacji MMA w Europie młoda zawodniczka, Justyna "Lara Croft" Haba (2-1, 1 KO).

Kibice zobaczą też dwóch zawodników, którzy zanotowali bardzo efektowne debiuty w KSW w tym roku. Były podwójny mistrz organizacji FEN Andrzej Grzebyk (17-3, 10 KO) zmierzy się z legendą litewskiego MMA Mariusem "The Whitemare" Žaromskisem (21-9, 14 KO), a niekonwencjonalny kickbokser Sebastian "Raju" Rajewski (9-5, 4-0) przywita w KSW półfinalistę reality show "Tylko Jeden" Michała Sobiecha (4-0, 3 KO). Rywalem jednego z najbardziej wyczekiwanych nowych zawodników KSW z Polski, Mateusza "Dynamita" Legierskiego (6-0, 4 KO) będzie wybitny chorwacki zapaśnik pochodzący z Argentyny, Francisco "Croata" Barrio (7-1, 2 KO). Mocno bijący Daniel Torres (10-4, 5 KO) przywita w klatce cenionego zawodnika z Niemiec, Maxa Cogę (22-6-1, 8 KO).

Nazwiska dwóch pozostałych zawodników, którzy wystąpią 14 listopada podczas gali KSW 56, poznamy już niebawem.

Start dostępnego wyłącznie w systemie PPV wydarzenia zaplanowany jest na godz. 20.00.

Jak zamówić galę KSW 56 w Cyfrowym Polsacie?

Abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej OTT (EVOBOX STREAM) mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 40 zł. Zamówienia można składać za pomocą jednego z czterech kanałów:

· przez SMS o treści: numer karty dekodera.WALKA wysłany na nr 7043,

· w internetowym Centrum Obsługi Klienta na icok.cyfrowypolsat.pl,

· w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta: 801 00 50 50,

· w aplikacji Sklep - dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej.

Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.

Abonenci Cyfrowego Polsatu mogą skorzystać z dogodnych form płatności:

· portmonetki, gdzie opłata za PPV zostanie doliczona do najbliższego rachunku za usługi Cyfrowego Polsatu (forma niedostępna dla usługi telewizji internetowej w modelu prepaid),

· przedpłaty realizowanej z wolnych środków zgromadzonych na koncie abonenckim,

· e-płatności.

Jak obejrzeć galę KSW 56 w IPLI?

Odbywającą się wyłącznie w systemie PPV galę KSW 56, na żywo i w Full HD, będą mogli obejrzeć także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA - na www.ipla.tv oraz w aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV. Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne dla użytkowników z terytorium Polski w cenie 40 zł. Zamówienia można składać na stronie IPLA, a płatności realizować drogą elektroniczną - kartą płatniczą lub przelewem.

Karta walk

Michał Materla vs Robert Soldić

Tomasz Narkun vs Ivan Erslan - walka o pas kategorii półciężkiej

Karolina Owczarz vs Justyna Haba

Andrzej Grzebyk vs Marius Žaromskis

Mateusz Legierski vs Francisco Barrio

Sebastian Rajewski vs Michał Sobiech

Daniel Torres vs Max Coga

TBA vs TBA

