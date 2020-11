Gala FEN 31. LOTOS Fight Night w Cyfrowym Polsacie i IPLI

Abonenci Cyfrowego Polsatu oraz użytkownicy największego serwisu rozrywki internetowej IPLA mogą już zamawiać dostęp do gali FEN 31: Lotos Fight Night, która odbędzie się w sobotę, 28 listopada br. Widzowie zobaczą 8 ekscytujących walk, z czego aż 3 będą pojedynkami o mistrzowski pas. Cena realizowanego w systemie „pay-per-view” (PPV) wydarzenia to 40 zł. Będzie je można obejrzeć na dekoderach satelitarnych, do odbioru telewizji kablowej IPTV i telewizji internetowej oraz na urządzeniach mobilnych.

8 ekscytujących walk na gali FEN 31

W walce wieczoru, o podwójny mistrzowski pas w kategorii piórkowej - FEN oraz Babilon MMA, zawalczą: mogący się pochwalić jedenastoma zwycięstwami z rzędu Daniel "Rurek" Rutkowski (11-2, 6 KO) oraz Adrian Zieliński (20-9, 7 KO), który na 20 zwycięskich pojedynków aż 7 zakończył przed czasem. W pojedynku z limitem do 100 kg staną: Łukasz Borowski (4-8, 2 KO) oraz wyczekiwany przez fanów, debiutujący w FEN Paweł "Trybson" Trybała (6-3, 6 KO).



W walce o mistrzowski pas w kategorii półciężkiej spotkają się: Adam Kowalski (12-5-1, 2 KO) oraz Marcin "The Giant" Wójcik (13-7, 6 KO). Jeden z najlepszych i najbardziej doświadczonych zawodników w Polsce - Sebastian "Szczena" Romanowski (14-8-1, 4 KO) podejmie na gali FEN 31 Jonasa Magarda (11-4, 1 KO), stawką tej walki będzie mistrzowski pas w kategorii koguciej.

Niepokonany Ivan Cosić (6-0, 1 KO) zmierzy się z doświadczonym Marcinem Naruszczką (20-9-2, 8 KO). Podczas gali swoje umiejętności w kategorii półśredniej pokażą Kamil Gniadek (14-7, 3 KO) oraz Piotr Poniedziałek (7-2, 7 KO). Jeden z najzdolniejszych polskich wojowników młodego pokolenia, Kacper Formela (10-4, 4KO) stanie do walki z pochodzącym z Paryża Arnoldem "Silverback" Quero (15-7, 9 KO). Po raz pierwszy w federacji FEN wystąpi Marcin Filipczak (2-1, 1 KO), a jego rywalem będzie preferujący walkę w stójce Saeed Younsi (4-3, 2 KO).Wydarzenie rozpocznie się o godz. 20.00 przygotowanym specjalnie dla widzów PPV studiem gali.

Jak zamówić galę FEN 31 w Cyfrowym Polsacie?

Abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej OTT (EVOBOX STREAM) mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 40 zł. Zamówienia można składać za pomocą jednego z czterech kanałów:

· przez SMS o treści: numer karty dekodera.WALKA wysłany na nr 7043,

· w internetowym Centrum Obsługi Klienta na icok.cyfrowypolsat.pl,

· w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta: 801 00 50 50,

· w aplikacji Sklep - dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej.

Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.

Abonenci Cyfrowego Polsatu mogą skorzystać z dogodnych form płatności:

· portmonetki, gdzie opłata za PPV zostanie doliczona do najbliższego rachunku za usługi Cyfrowego Polsatu (forma niedostępna dla usługi telewizji internetowej w modelu prepaid),

· przedpłaty realizowanej z wolnych środków zgromadzonych na koncie abonenckim,

· e-płatności.

Jak obejrzeć galę FEN 31 w IPLI?

Odbywającą się wyłącznie w systemie PPV galę FEN 31, na żywo i w Full HD będą mogli obejrzeć także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA - na www.ipla.tv oraz w aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV. Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne dla użytkowników z całego świata. Zamówienia można składać na stronie IPLA, a płatności realizować drogą elektroniczną - kartą płatniczą lub przelewem.

Karta walk

Daniel Rutkowski vs Adrian Zieliński - walka o 2 mistrzowskie pasy w kategorii piórkowej

Łukasz Borowski vs Paweł Trybała

Adam Kowalski vs Marcin Wójcik - walka o mistrzowski pas w kategorii półciężkiej

Sebastian Romanowski vs Jonas Magard - walka o mistrzowski pas w kategorii koguciej

Ivan Cosić vs Marcin Naruszczka

Kamil Gniadek vs Piotr Poniedziałek

Kacper Formela vs Arnold Quero

Marcin Filipczak vs Saeed Younsi