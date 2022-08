Gala FAME 15 w PPV w Polsat Box i Polsat Box Go

Gala będzie dostępna w ramach usługi "pay-per-view" (PPV) w cenie 35 zł. W Polsat Box będzie można ją obejrzeć na dekoderach satelitarnych, do odbioru telewizji kablowej IPTV i telewizji internetowej OTT. Osobny dostęp można wykupić w serwisie Polsat Box Go, dzięki któremu otrzymamy możliwość śledzenia pojedynków w Smart TV, na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Transmisja wydarzenia rozpocznie się w piątek, 26 sierpnia o godz. 19.30.

Podczas FAME 15 odbędzie się również walka bokserska, w której były międzynarodowy mistrz KSW w wadze piórkowej Marcin "Polish Zombie" Wrzosek skrzyżuje rękawice z debiutującym w federacji FAME MMA raperem Mariuszem "Sariusem" Gollingiem . Pojedynek odbędzie się w profesjonalnym ringu i będzie to pierwsze takie starcie w historii federacji.

Wśród kibiców wielkie emocje wzbudza długo wyczekiwany rewanż jednych z najbardziej popularnych zawodników FAME. W klatce rzymskiej spotkają się Kacper "Crusher" Błoński i Marcin Dubiel . Panowie to skonfliktowani ze sobą byli członkowie Teamu X. Ich pojedynek odbędzie się w formule “no time limit", która niesie ze sobą ryzyko, że możemy być świadkami nokautu jednego z zawodników.

Po zakończeniu wspomnianego pojedynku, niezależnie od jego wyniku, Tańcula stanie do walki ze wzbudzającym ogromne kontrowersje wśród kibiców ojcem Mateusza Jackiem Murańskim. Panowie zmierzą się w klatce rzymskiej, a podczas pojedynku będzie dozwolone używanie łokci. W przypadku niedyspozycji do podjęcia walki przez Arkadiusza Tańculę do klatki wejdzie Tomasz Matysiak, znany publiczności jako “Szalony Reporter".