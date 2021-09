Gala Brave CF 54 z udziałem Polaków w Polsacie Sport Fight i Super Polsacie

Brave CF to organizacja z Bahrajnu. Do tej pory nie gościła w naszym kraju, ale 25 września to się zmieni. Gala Brave CF 54 odbędzie się bowiem w Koninie.

Bliskowschodnia organizacja już rok temu chciała zorganizować to wydarzenie. Miało się ono odbyć 5 września właśnie w Koninie. Jednak z powodu pandemii koronawirusa gala się nie odbyła. Brave jednak nie zrezygnowało z planów wejścia na Polski rynek i ponad rok później wraca do Wielkopolski.

Na gali wystąpi trójka Polaków. Trzeba wspomnieć przede wszystkim o Ewelinie Woźniak. Niepokonana Polka cały czas pnie się w górę w światowej hierarchii kobiecego MMA. Chciałaby się dostać do UFC i zamierza ten cel osiągnąć poprzez dobre występy w Brave. Poza nią zaprezentują się także Marcin Bandel i Wawrzyniec Bartnik.

Ich zmagania będzie można śledzić na żywo, za pośrednictwem anten Polsatu. 25 września o 19 wystartuje transmisja w Polsacie Sport Fight, a godzinę później w Super Polsacie. Galę skomentują Tomasz Marciniak i Dominik Durniat.

MP