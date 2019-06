To była błyskawiczna walka. Paweł "Trybson" Trybała potrzebował zaledwie 40 sekund, by pokonać Marcina Najmana.

Do tego starcia miało dojść już kilkukrotnie, ale z różnych powodów walka nie mogła się odbyć. Obaj panowie chętnie obrzucali się obelgami, w końcu skrzyżowali rękawice w sobotę w Zielonej Górze, w czasie gali Free Fight Federation w formule MMA.



Szumne zapowiedzi, efektowne wejście do klatki... i zaledwie 40 sekund walki. Trybała od razu przeszedł do ataku i szybko powalił Najmana na ziemię. Potem zaczął okładać go pięściami. Były bokser nie był w stanie się bronić, jedynie zasłaniał dłońmi głowę. Po chwili sędzia przerwał pojedynek.



Zwycięzca nie świętował przesadnie wygranej. - Zbyt szybko to zostało przerwane, planowałem zrobić "dosiad" i porozcinać mu trochę głowę - stwierdził przed mikrofonem reportera Polsatu.





Zdjęcie Trybała nie dal szans Najmanowi / PAWEL SKRABA/REPORTER / East News

