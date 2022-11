Filmik z udziałem gwiazdora Fame MMA "hitem internetu". Fani zniesmaczeni

Alan "Braveheart" Kwieciński kilka lat temu zadebiutował w świecie freak fightów . Do tej pory zaliczył już pięć występów w Fame MMA , lecz udało mu się wygrać zaledwie jedno spotkanie. Pozostałe walki niestety nie poszły mu tak dobrze, za każdym razem odnotował bowiem porażkę.

Głośno o wulgarnym zachowaniu Alana Kwiecińskiego na gali Fame MMA 16

Jak się okazało, wszystkie te gesty wykonywane były w kierunku Amadeusza Roślika. Panowie na co dzień nie przepadają za sobą, co można było zauważyć na nagraniu. Fragment tego wywiadu opublikował na Twitterze jeden z internautów. "W jakim to języku?" - zapytał.