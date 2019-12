To będzie bez wątpienia najgorętsze starcie drugiej gali FFF w Zielonej Górze. Już 21 grudnia w hali CRS naprzeciwko siebie staną wysportowane, piękne i gotowe na wyzwania w nowej dyscyplinie Karolina Brzuszczyńska i Patrycja Zahorska.

Brzuszczyńska to instagramerka i youtuberka z popularnych kanałów Way of Blonde i blonde&brunette. 26-latka jest również zapaloną sportsmenką, która od dziecka ma styczność z wieloma dyscyplinami. Warszawianka ma czarny pas taekwondo, w którym zdobyła między innymi brązowy medal mistrzostw Polski oraz srebro na Pucharze Europy. Teraz Brzuszczyńska sama zajmuje się szkoleniem innych w tej sztuce walki oraz pracuje jako trenerka personalna.

Zahorska również od lat związana jest ze sportami walki. Mieszkająca do niedawna w Poznaniu popularna Lady Squat trenowała w znanym klubie "Czerwony Smok", a po przeprowadzce do Warszawy rozpoczęła przygotowania do zbliżającego się starcia w Berkut WCA Fight Team. Zahorska sport ma w genach. Jej ojciec jest trenerem przygotowania fizycznego w GKS-ie Katowice i jest cenionym siatkarskim fachowcem. Z kolei matka była lekkoatletką. 21-latka sama próbowała sił w wielu dyscyplinach: trenowała piłkę siatkową, lekkoatletykę, balet oraz crossfit, a także startowała w zawodach kulturystycznych i bikini fitness, gdzie odnosiła sukcesy, m.in. tytuł mistrzyni Polski.