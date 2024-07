Fenomenalna obrona tytułu Pawlaka. Zachował pas i zaliczył 10 wygraną z rzędu

W 2021 r. Damian Janikowski miał to "szczęście" przywitać Pawła Pawlaka w organizacji KSW. Wówczas starcie odbywało się na dystansie trzech rund i po pełnym dystansie lepszy okazał się "Plastinho". Od tamtego czasu panowie mieli okazję mierzyć się z innymi rywalami i wylać hektolitry potu na treningach. Pawlak na PGE Narodowym sięgnął po pas mistrzowski dywizji średniej, a "Damiano" serią zwycięstw doprowadził, że jest pełnoprawnym pretendentem do zdobycia tytułu.

Brązowemu medaliście olimpijskiemu z Londynu dojście do tego miejsca zajęło aż siedem lat, teraz po raz pierwszy w karierze będzie miał okazję zostać mistrzem. To będzie piekielnie trudne zadanie, bowiem obecny czempion z Łodzi jest niepokonany aż od dziewięciu walk. Ostatni raz smak porażki zaznał w 2018 r., wówczas musiał uznać wyższość Daniela Skibińskiego.

- Robiliśmy na czas, albo na ilość powtórzeń, plus treningi tlenowe, które się wydłużały i plus sparingi, w których dobieraliśmy dobrych sparingpartnerów i robiliśmy pełne pięć rund. Wyglądało to całkiem nieźle, ale wiadomo, że wszystko wychodzi w dniu walki - mówił Janikowski w programie "Klatka po klatce", opisując zmieniony proces treningowy.