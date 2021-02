Piotr Kuberski (7-1, 5 KO) podejmie Mateusza Strzelczyka (9-9-1, 2 KO, 2 SUB) podczas gali FEN 32: LOTOS Fight Night. Wydarzenie odbędzie się 20 lutego i dostępne będzie w systemie PPV na platformie FENMMA.tv, Cyfrowym Polsacie oraz na ipla.tv.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FEN 31: Awantura po walce Trybała - Borowski. W roli głównej żona Trybsona Polsat Sport

Kuberski ma 32 lata i reprezentuje klub ANKOS MMA Poznań. Przebywający na zawodowstwie od 2012 roku wojownik 5 z 7 stoczonych pojedynków zakończył nokautując swoich rywali. W lipcu 2020 roku w 1. rundzie jego ciosów nie wytrzymał Markus Cuk. Na początku 2020 roku w 3. odsłonie Kuberski wygrał z Ahmedem Saebem, dwa miesiące wcześniej w 2. rundzie ciosów łokciami nie wytrzymał Alexander Gluschenko. Pod koniec poprzedniego roku lutowy debiutant w FEN zawalczył w formule bokserskiej, gdzie zwyciężył z Hubertem Krasuskim jednogłośną decyzją sędziów.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Reklama

Sprawdź!

Strzelczyk pochodzi z Opatowa koło Częstochowy i trzykrotnie w karierze walczył już na galach FEN. Podczas 12. edycji we wrocławskiej Hali Ludowej po świetnym pojedynku pokonał faworyzowanego Jakuba Boczka wygrywając jednogłośną decyzją sędziów. Na FEN 14 uległ Albertowi Odzimkowskiemu. Wcześniej rozprawił się między innymi z Dawidem Drobiną, znokautował Adama Świderskiego i poddał Marcina Koniecznego. W 2020 roku balachą skończył w 2. rundzie Vlastislava Cepo.

Gala w systemie PPV.

KARTA WALK FEN 32:

70,3 kg, MMA: Mateusz Rębecki vs Jose Barrios*

93,0 kg, MMA: Wojciech Janusz vs Marcin Łazarz

120,2 kg, MMA: Szymon Bajor vs Ednaldo Oliveira

80,0 kg, MMA: Szymon Dusza vs Roland Cambal

83,9 kg, MMA: Rafał Lewon vs Piotr Walawski

77,1 kg, MMA: Cezary Oleksiejczuk vs Djamil Chan

83,9 kg, MMA: Piotr Kuberski vs Mateusz Strzelczyk

70,3 kg, MMA: Mikołaj Lewandowski vs Wojciech Kawa

93,0 kg, MMA: Bartosz Szewczyk vs Akhmed Salamov