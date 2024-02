Przed czasem również swój pojedynek zakończył Ukrainiec Witalij Jakimienko, stopując w drugiej rundzie Ismaiela Haidariego. Z kolei w starciu Mateusz Olech - Paweł Biernat doszło do niecodziennej sytuacji. "Rosomak Bieszczadzki" nieintencjonalnie, ale z impetem kopnął w krocze rywala, który nie był w stanie kontynuować pojedynku. Organizatorzy orzekli, że pojedynek został uznany za nieodbyty.

Do zadowalających występów z pewnością może zaliczyć Kamil Kraska, który w Ostrowie Wielkopolskim wygrał po raz trzeci. Tym razem wypunktował Aslambeka Arsamikowa. Walka wieczoru należała do pretendenta. Bartosz Szewczyk pięknym i skutecznym kopnięciem na wątrobę trafił i wykończył Marcina Łazarza. Co ciekawe, nowy mistrz znokautował oponenta w ostatniej sekundzie 3. rundy.