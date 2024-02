FEN 52: Wyniki na żywo. Zobacz, kto wygrał swoje walki

77,1 kg: Kamil Kraska (MMA 9-3-0, FEN 5-2-0) vs Aslambek Arsamikov (MMA 8-5-0, FEN 0-0-0)

61,2 kg: Jan Ciepłowski (MMA 5-0-0, FEN 0-0-0) vs Lukas Chotenovsky (MMA 7-1-0, FEN 1-1-0)

120,2 kg: Mateusz Olech (MMA 4-0-0, FEN 3-0-0) vs Paweł Biernat (MMA 4-1-0, FEN 3-1-0)

61,2 kg: Vitaliy Yakimenko (MMA 7-1-0, FEN 1-0-0) vs Ismaiel Haidari (MMA 7-5-0, FEN 0-0-0)

83,9 kg: Arkadiusz Mruk (MMA 1-1-0, FEN 1-0-0) pokonał Kacpra Szalasta (MMA 1-1-0, FEN 0-1-0) przez nokaut w 1. rundzie

65,8 kg: Krzysztof Geburek (MMA 1-0-0, FEN 1-0-0) pokonał Bartłomieja Skowyrę (MMA 1-2-0, FEN 0-2-0) przez jednogłośną decyzją sędziów