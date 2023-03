FEN 45: Karta walk. Kto wystąpi na gali w Ząbkach?

FEN 45: Kto walczy?

Ciekawie zapowiada się także powrót do klatki Nikoli Milanovicia. Pochodzący z Serbii judoka przebojem wdarł się do polskiego świata MMA, kiedy to przed KSW 59 w ostatniej chwili zastąpił "Bombardiera" w walce z Mariuszem Pudzianowskim. Można go kojarzyć także z roli ochroniarza na wydarzeniach FAME oraz prywatnego bodyguarda Marcina Gortata.

FEN 45 w Ząbkach: karta walk

70,3 kg.: Damian Rzepecki (3-0) vs Konrad Furmanek (5-4)

70,3 kg.: Robert Rajewski (3-2) vs Giorgi Esiava (6-2)

70,3 kg.: Patryk Duński (9-5-1) vs Karomatullo Sufiev (8-1)

71,2 kg.: Bartosz Botwina vs Wojciech Konopiński - pojedynek w K-1

120,2 kg.: Patryk Masiak (0-0) vs Nikola Milanović (0-1)

81,2 kg.: Robert Krasoń vs Dawid Siek - pojedynek w K-1

77,1 kg.: Bartłomiej Dragański (3-0) vs Marcin Grześkowiak (3-0)

70,3 kg.: Patryk Dubaczyński vs Adam Kowalski - pojedynek amatorski