FEN 41. Efektowne duszenie, publiczność wygwizdała sędziowski werdykt

W innej rywalizacji czeski fighter Lukas Chotenovsky przez duszenie zza pleców zmusił do poddania walki Adriana Błońskiego. Czech długo pracował nad tą techniką, ale w końcu uzyskał odpowiednią przewagę, a zmęczony rywal odklepał.

W walce wieczoru gali w Mrągowie wystąpi Bartosz Szewczyk (4-1, 3 KO, 1 Sub). Jego rywalem będzie Dimitriy Mikutsa (11-6-1, 7 KO, 1 Sub). Początkowo main eventem sobotniej gali miało być starcie kobiet, ale Jekaterina Szakalowa przekroczyła limit wagowy i odwołano to starcie.