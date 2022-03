W walce wieczoru gali FEN 39 w Ząbkach Andryszak miał walczyć o pas wagi ciężkiej z Olim Thompsonem. Pojedynek się jednak nie odbędzie, bo tuż przed początkiem wydarzenia, Polak źle się poczuł.

- Był problem ze zdrowiem. Godzinę temu Andryszak nagle źle się poczuł. Zaczął mieć zawroty głowy, zostało wezwane pogotowie. Podano mu elektrolity. Nie wiadomo dokładnie, jaka jest tego przyczyna - powiedział prezes FEN Paweł Jóźwiak.

Walką wieczoru FEN 39 będzie więc inne starcie o pas - Kacper Formela (12-4, 4 KO, 3 SUB) vs Nicolae Hantea (5-1, 1 KO, 3 SUB), czyli pojedynek o pas mistrzowski w wadze piórkowej.

