Choć najważniejszym pojedynkiem gali z całą pewnością będzie wspomniana walka Andryszczaka (22-10, 14 KO, 7 SUB - pierwotnie jego rywalem miał być Geronimo dos Santos) i Goluba (13-10, 10 KO, 3 SUB), to entuzjaści sportów walki będą mieli okazję obserwować również chociażby starcie Ekateriny Shakalovej (6-1, 1 KO, 3 SUB) i Julii Kutsenko (5-7, 2 KO, 1 SUB) o pas mistrzowski FEN.

Warto napomknąć, że tuż przed dniem gali doszło do niebezpiecznej sytuacji - w hotelu, w którym nocowała część zawodników oraz organizatorzy wybuchł pożar.



Początek wydarzenia o godz. 19.00 - wówczas wystartuje transmisja w Polsacie Sport Fight i Polsacie Box Go. Relację z FEN 38: LOTOS Fight Night będzie można również śledzić w Super Polsacie od godz. 20.00.



Fen 38. Wyniki ważenia zawodników i zawodniczek

120,2: Michał Andryszak (114,5) vs. Evgeniy Holub (119,4)

79,0: Kamil Kraska (80,7) vs. Tato Primera (81,0)

61,2: Ekaterina Shakalova (62,7) vs. Julia Kutsenko (61,8)

80,0: Jacek Jędraszczyk (80,3) vs. Kacper Bróździak (82,0)

70,3: Wojciech Kawa (72,3) vs. Kamil Mosgalik (72,5)

68,5: Mateusz Rajewski (68,7) vs. Giorgi Esiava (68,0)

88,0: Damian Ostęp (89,1) vs. Michał Grzesiak (87,7)

96,0: Kamil Wojciechowski (96,7) vs. Kornel Zapadka (98,0)

120,2 (semi-pro): Mateusz Olech (116,1) vs. Jacek Kujtkowski (115,1)

70,3 (semi-pro): Igor Terlecki (72,3) vs. Jakub Owczarek (72,3)

Co istotne, organizacja w przypadku każdego pojedynku dopuszcza tolerancję wagową wynoszącą dwa kg.

Paweł Czechowski