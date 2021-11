Na jutrzejszej gali FEN 37 odbędą się aż cztery walki mistrzowskie. Będą to ostatnie cztery pojedynki wieczoru. Wszyscy bohaterowie tych konfrontacji zmieścili się w limitach wagowych.



W walce wieczoru kolejny raz pasa wagi lekkiej będzie bronił Mateusz Rębecki. W K1 o tytuł zmierzą się Dominik Zadora i Anatoly Hunanyan. O pas wagi ciężkiej powalczy Szymon Bajor z Bartoszem Szewczykiem, a wcześniej o tytuł kategorii półsredniej będzie bił się brat zawodnika UFC Michała Oleksiejczuka, Cezary.



Wcześniejsze starcia też zapowiadają się bardzo ciekawie. Nie zabraknie emocjonujących zestawień. Tym razem żaden z zawodników, którzy wystąpią jutro we Wrocławiu, nie miał większych problemów ze zrobieniem wagi.





Wyniki ważenia przed galą FEN 37:

Reklama

70.3 kg: Mateusz Rębecki (70,3 kg) vs Arkadiy Osipyan (70,1 kg)

77.1 kg: Dominik Zadora (76,3 kg) vs Anatoly Hunanyan (77 kg)

120.2 kg: Szymon Bajor (109,7 kg) vs Bartosz Szewczyk (107,8 kg)

77.1 kg: Cezary Oleksiejczuk (7-2, 3 KO, 2 SUB) vs Aigun Akhmedov (22-2, 6 KO, 5 SUB)

77.1 kg: Adrian Zieliński (77,3 kg) vs Szymon Dusza (77,6 kg)

83.9 kg: Krystian Bielski (84,3 kg) vs Piotr Kuberski (84,4 kg)

61.2 kg: Mariusz Joniak (61,5 kg) vs Lukáš Chotěnovský (61,3 kg)

52.2 kg: Barbara Nalepka (51,8 kg) vs Hanna Gujwan (52 kg)

95 kg: Adam Kowalski (94,7 kg) vs Mario Žgela (94,7 kg)