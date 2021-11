W czerwcu ubiegłego roku na gali FEN 28 Bajor przegrał walkę o regularne mistrzostwo z Olim Thompsonem. Od tego czasu rzeszowianin wygrał dwie walki i doczekał się pojedynku o tymczasowy pas wagi ciężkiej. Prawdopodobnie dojdzie więc do rewanżu.



Pierwotnie Bajor miał bić się z Michałem Andryszakiem. Z powodu urazu musiał zastąpić go były zawodnik UFC Adam Wieczorek. Ten jednak także doznał kontuzji i na kilka dni przed galą do walki wskoczył Bartosz Szewczyk.

Bajor ostrożnie zaczął, ale w połowie pierwszej rundy obalił rywala i do gongu kontrolował sytuację w parterze.

Druga runda wyglądała podobnie. Rzeszowianin efektownym rzutem obalił rywala. Chwilę zajęło mu rozpracowanie Szewczyka, ale w końcu zdołał zajść za plecy i poddać go duszeniem zza pleców.



Po walce Bajor zadeklarował, że przekaże swój pas na aukcję charytatywną, aby pomóc swojemu trenerowi Rafałowi Antończakowi, który po swojej ostatniej walce przebywa w śpiączce. Organizacja wyrobi rzeszowianinowi nowy pas, w miejsce tego, który zostanie oddany na licytację.



Gala FEN 37 jest transmitowana w systemie PPV. Transmisja od 19 w Polsat Box i Polsat Box GO.

MP